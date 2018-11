Gikk fort for å kunne sende bursdagshilsen

Sist oppdatert 17/11/2018 kl 17:35

– Jeg måtte gå fort sånn at jeg fikk litt TV-tid så jeg kunne si gratulerer med dagen.

Emil Iversen bekreftet storform, men var nesten like opptatt av mammas bursdag i NRK-intervjuet etter sprintfinalen på Beitostølen. Varden-løperen viser storform i sesongens første konkurransehelg og sikret den andre andreplassen på to dager da han var nærmest Johannes Høsflot Klæbo i finalen.

Nå går ferden heimover for Iversen først for å feire mamma Unni Hovdal Iversens bursdag for deretter å dra videre til Ruka og Kuusamo på verdenscup neste helg. Der er han blant de aller største favoritten både på lørdagens sprint og søndagens 15 kilometer, som begge går i klassisk stil.

Hommelviks Jan Thomas Jenssen falt i sin kvartfinale, mens Tydal-løperne Magnus Stensås og Vegard Kristengård også begge var i kvartfinale.

Det ble også stopp i kvartfinalen for Vardens Kathrine Harsem.