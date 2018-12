Gir 10.000 til «Jul for alle»

Sist oppdatert 03/12/2018 kl 15:16

Mekonomen Leif Hastadklev AS gir et bidrag på 10.000 kroner til Frivilligsentralen og arrangementet «Jul for alle», som finner sted i Fjellhallen på julaften.

Fida Afif er en sentral person på Frivilligsentralen. Han har et stort aksjonsfelt. Derfor treffer han håndballtrenere som Leif Anders Hastadklev i Stjørdalshallen. Og Fida vet å fortelle hva han holder på med. Hans glødende engasjement smitter.

– Det fikk også Leif Anders merke, forteller daglig leder Håvard Beitland i Leif Hastadklev AS.

– Vi fikk også nærmere kjennskap til «Jul for alle». Det er et flott lokalt arrangement med tradisjon for inkludering. Som lokal bedrift vil vi gjerne gi noe tilbake til lokalsamfunnet. «Jul for alle» traff oss midt i hjertet; dette vil vi bidra til!

Lokal handel

Håvard Beitland er glad for å kunne bidra til lokal virksomhet. Leif Hastadklev AS har et aktivt engasjement ikke minst i forhold til idretten. Men som han sier:

– Dersom vi fortsatt skal kunne være en god bidragsyter, forutsetter det lokal handel. Det er alle våre kunder som setter oss i stand til å bidra.

Trenger gaver

– «Jul for alle» formidler gaver til alle som deltar under arrangementet i Fjellhallen. Derfor vil jeg minne om at Frivilligsentralen tar imot gaver fra privatpersoner eller firma som ønsker å bidra, sier Håvard Beitland, som gjerne vil sette i gang en aksjon med litt smitteeffekt.

Derfor utfordrer han «Lås & Montørservice» ved daglig leder Morten Nilsen og «Elman AS» ved daglig leder Ståle Fjerdingen om å bidra.

– Dersom de igjen utfordrer to nye firma, får vi en positivt snøballeffekt som kan gi gode resultater, sier Håvard Beitland.

Frivilligsentralen er svært godt fornøyd med all støtte som de kan få. Derfor vil det bli behørig presentasjon av alle firma som bidrar.

For å bidra er det enklest å kontakte daglig leder på Frivilligsentralen Siri Bones eller Fida Afif. Siri kan nås på tlf. 930 08 974 eller mail til siribones.frivi@gmail.com. Fida treffes på tlf. 418 45 168 eller mail: fida.frivi@gmail.com.

– Da satser vi alt på en god jul, sier Håvard Beitland.