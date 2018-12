Gir 40.000 kroner til «Jul for alle»

De ble oppfordret av Mekonomen i Stjørdal og gir en fin gave til arrangementet «Jul for alle» i Fosslia fjellhall på selveste julaften. Bedrifter i Wessels veg 90 i Stjørdal legger hver 5.000 kroner under juletreet. Samlet gir dette 40.000 kroner til Frivilligsentralens julearrangement.

Det kan komme opp mot 250 personer til arrangementet «Jul for alle» i fjellhallen på selveste julaften når Frivilligsentralen inviterer til hygge, mat, sang og sosialt samvær med pyntet juletre og stor giverglede. For å lykkes med det kommende julaftenarrangementet, har arrangørene spurt etter støtte fra lokalsamfunnet. Private og bedrifter har gitt og gir fortsatt sin støtte. Nå ble aktørene i Wessels veg 90 på Sjøsiden oppfordret av Mekonomen, som tidligere har gitt en fin pengesum.

Aktørene i Wessels veg 90 møter nå et avsluttet driftsår med vareopptelling og sluttregnskap for året 2018. Rause deler de med frivilligheten overskudd før fyrverkeri markerer et nytt år.

– Det er klart vi stiller opp med julegaver og hjelp til Frivilligsentralen. De utfører en flott jobb også med å arrangere en festkveld på julaften med mat og gaveutdeling, sier Morten Nilsen fra Lås & Monterservice og Ståle Fjerdingen fra Elman i samme bygg på Sjøsiden.

De to representerer to av åtte bedrifter som nå blar opp av lommeboka 5.000 kroner hver til «Jul for alle». Fredrik Holmen fra Maskinutleie MUS og Lisbeth Vifstad fra Hørsellaben synes det er fint å kunne støtte «Jul for alle».

– Vi vet at pengene går til en god sak lokalt. Med denne gaven håper og tror vi at alle som kommer til arrangementet i fjellhallen julaften får utdelt hver sin julegave. Vi vil fortsatt oppfordre privatpersoner til å levere gaver til Frivilligsentralen, avslutter Fredrik Holmen og Lisbeth Vifstad på Sjøsiden i Wessels veg 90.