Gir babyene musikkglede

– Nå starter vi en ny runde med «Musikk ved livets begynnelse», sier Ann Kristin Andersson og Mette Stene Ertsgaard.

– Tilbudet er for babyer med mødre og fedre fra 0 – 12 måneder Vi har opplevd at de yngste har begynt i en alder av fire uker. Men det er fritt for å starte på ønsket tidspunkt. Det er et kurs som går over en time i uka i åtte uker. Dette er et tilbud som er skapt i regi av Stjørdal kulturskole og kurset foregår i Kimen. Da bruker vi Gråtta i ungdomsklubben «Carbon». Vi starter torsdag 17. januar kl. 10.00 og vil bruke torsdagene, sier Ann Kristin og Mette som elsker sangskatten:

Stemmen til mor og far

– Det handler om å synge med barna sine. Du kommer aldri så nært barnet ditt som når du synger for barnet som elsker stemmen til mor og far. Derfor skal vi lære bort noen enkle sanger som egner seg godt for de aller yngste. Men vi vil også synge sanger som de voksne kan kjenne fra før. Vi bruker sanger fra kulturarven. Dermed går vi langt tilbake i tid; kanskje finner vi sanger som ble brukt den gang oldemor og oldefar var små eller unge. Jeg bruker sanger som jeg selv lærte av mine oldeforeldre, forteller Mette.

– Det er spennende å oppleve at sangskatten er tatt vare på i ulike former. Ved å bruke eldre sanger får vi gjerne tilbakemeldinger fra folk som bruker andre versjoner, sier hun.

De første inntrykkene

– Men vi har også helt ferske sanger, sier Ann Kristin som liker å skrive sanger for små barn. Derfor har hun i årenes løp valgt å skrive mye for de aller yngste: – De første inntrykkene er veldig viktige for små barn. Derfor ønsker vi at musikken skal ha en viktig plass i deres hverdag. Vi legger vekt på idé, oppbygging og innhold i det stoffet som vi presenterer. Her bruker vi også instrument som gir myke lyder tilpasset barneører. Det er edelt å få lov til å formidle inntrykk som barnet skal bære med seg resten av livet.

Barnets konsentrasjon

Ann Kristin Andersson og Mette Stene Ertsgaard er begge mektig imponert over den dype konsentrasjonen som babyene viser: – Det oppstår en helt egen kontakt mellom oss og barna og ikke minst mellom barna og deres foreldre. Vi prøver å skape en tilstedeværelse og atmosfære i rommet hvor fokuset er barnet og musikken. Det er like fortryllende hver gang å oppleve «blikket» mellom barna. Og det er også en mektig opplevelse å høre lydene som de små barna skaper når det ellers blir helt stille i rommet; når vi går inn i stillheten.

Utvikling

– Barna utvikler fantasi, glede, samhold, oppmerksomhet og språkutvikling. Som voksne må vi være holdningsskapende og ikke undervurdere barna. Musikk er viktig og utviklende på alle måter. Vi som jobber med små barn har en av de beste og viktigste jobbene i Stjørdal. Derfor er vi glade for å få denne muligheten til å møte små barn, sier Ann Kristin Andersson og Mette Stene Ertsgaard.

1 – 2 år

Stjørdal kulturskole har også et tilbud for barn mellom ett og to år. Det foregår tirsdager kl. 16.30. Ta kontakt med kulturskolen for påmelding.