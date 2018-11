Gir blaffen i «Black Friday»

Sist oppdatert 16/11/2018 kl 08:01

I fjor bestemte Jan Sakshaug Sport å droppe «Black Friday» og gi deler av omsetningen den fredagen til et godt formål. Akkurat det gjentar de i år.

«Black Friday» har i løpet av åtte år i Norge blitt den aller mest hektiske shoppingdagen i året. I fjor ble det kjøpt og solgt for cirka 3,4 milliarder i Norge på denne ene dagen.

23. november skjer det igjen, men i år som i fjor er det en god del butikker som velger å holde seg unna tilbudene.

– I fjor ga vi deler av omsetningen til kreftforeningen. Da var det flere kunder som kom inn i butikken og høylytt ga uttrykk for at her ville de virkelig handle nettopp på grunn av det, forteller Jan Sakshaug ved sportsforretningen med samme navn.

Gir bort ti prosent

Butikken ved Evja har bestemt seg for å gjenta samme opplegg i år. Ti prosent av omsetningen neste fredag vil sendes til kreftsaken.

– Vi kan rett og slett ikke være med på dette med å gi bort varene våre. For oss er det viktig at kundene har en god handleopplevelse og strekker oss langt for at de ansatte skal ha masse kompetanse. Derfor kan vi ikke dumpe prisene på varene og selge på supersalg, sier Aud Ravlo Sakshaug.

Lokal verdikjede

Ekteparet Sakshaug er, som mange andre forretningsdrivende, naturlig nok opptatt av å holde liv i de lokale forretningene.

– Det er her folk jobber og lever, og da er det viktig at de lokale pengene brukes i lokalsamfunnet. Jeg tviler vel på at nettbutikkene stiller opp når det lokale idrettslaget eller korpset eller hva det måtte være, trenger sponsor og støtte. Dette er en verdikjede som vi ikke bør bryte, sier Aud Ravlo Sakshaug.