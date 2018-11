Gir bort flere hundre lussekatter

Sist oppdatert 29/11/2018 kl 21:01

Kjenner du noen som kan tenke seg nybakte lussekatter servert på døra på Lucia-dagen? Radisson-hotellet på Værnes vil gjerne glede noen.

– Vi skal bake lussekatter for å servere her ved hotellet. Da fant vi ut at vi like gjerne kan bake noen hundre ekstra for å glede noen som fortjener det, sier Axel Holan. Han er sjef for mat og drikke og kurs og konferanser ved Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, som er det offisielle navnet.

Nå har han fått med seg konditor Heidi Tørum på laget og gjennom Stjørdals-Nytt ønsker de å finne noen som fortjener nybakte lussekatter.

– Er det en gruppe, en skoleklasse, en avdeling på en institusjon eller hvilken som helst gjeng som setter pris på lussekatter og som synes dette hadde vært topp å få servert, så send inn forslag så kan det hende at vi dukker opp på døra hos akkurat disse. Vi setter en begrensning på noen titalls lussekatter hver plass, sånn at vi får fordelt det godt utover, sier Axel Holan.

Vil spre glede

Han er opptatt av at «flyplasshotellet» skal være synlige aktører også i lokalmiljøet og det er en del av denne tankegangen som gjør at Tørum drar i gang lussekattbakingen og Holan sørger for uttransporteringen torsdag 13. desember.

Har du et godt forslag til hvem som fortjener nybakte lussekatter levert på døra, så send dette til tips@s-n.no og legg ved en kort begrunnelse! Skriv Lussekatter i emne-feltet!

Heidi Tørum er mer enn klar til å sette i gang bakingen. Antall lussekatter vil bli det dobbelte av «normalbaksten» ved hotellet, men det gjør hun med glede.

– Det er flere som har meldt seg til tjeneste med å bidra under bakingen, sier Tørum, som allerede har funnet fram oppskriften som skal sørge for aller beste smak.

Lussekatter er, som mange selvsagt vet, en type gjærbakst som i Norden først og fremst bakes til Luciadagen 13. desember. Lussekattene er formet som små boller, s-formede kringler og liknende. Lussekattene skal være gule, og for å få den riktige smaken brukes krydderet safran. Lussekattene pyntes gjerne med rosiner.

Oppskriften

Heidi Tørum deler gjerne oppskriften med Stjørdals-Nytts lesere. Her er den til cirka 20 lussekatter:

150 gram meierismør

5 desiliter helmelk 3,5 % fett

50 gram gjær

1 gram safran

150 gram sukker

½ teskje salt

2 teskjeer kardemomme

13 desiliter hvetemel

Til pensling og pynt bruker hun ett sammenvispet egg og 1 desiliter rosiner.