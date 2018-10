Gir full gass med brukte elbiler

Fra Sutterøygata 5, et steinkast unna Trio Bilsenter, skal Elbilforum selge brukte elbiler. Målet er å selge 200 biler det første året.

Det er bilforhandlerne Bilcentrum AS, som forhandler Renault, Mitsubishi, Honda og Dacia, AS Maskinagentur som har Opel og Witro Bil AS som forhandler Nissan som har etablert selskapet Elbilforum AS. Trio-sjefen Andreas Uthus Nilsen er sentral i prosjektet som etablerer seg i Sutterøygata 5, der Bilsenteret Stjørdal tidligere drev bruktbilsalg.

– Det unike i dette prosjektet er at tre solide merkeforhandlere etablerer et selskap sammen for kjøp og salg av brukte biler. Det gir oss muligheter for innkjøp med større ressurser, synergier på tvers av firma og bedre innkjøp på brukte biler, sier Uthus Nilsen.

Han er styreleder og under oppstarten er han også daglig leder i Elbilforum. Den siste rollen skal han ut av etter hvert.

– På sikt skal ny daglig leder inn i Elbilforum. Mitt fokus og tilstedeværelse er ved Trio Bilsenter og det skal det fortsatt være, understreker Andreas Uthus Nilsen.

Geving blir selger

Både Trio Bilsenter og de tre merkeforhandlerne som eier Elbilforum selger allerede mange brukte el- og hybridbiler, så de skal også konkurrere med seg selv til en viss grad. Men en egen bruktforhandler som kun selger elbiler er noe nytt.

– Jeg tror ikke det finnes tilsvarende i Trøndelag, iallfall ikke med den tyngden som disse tre eierne representerer, sier Uthus Nilsen.

Første ansatte i Elbilforum blir Jørgen Geving. 38-åringen går fra selgerjobb ved Trio Bilsenter til å bli spesialist på salg av brukte elbiler. I tillegg til Geving skal en selger til ansettes i Elbilforum. Gevings erstatter ved Trio er også på plass og starter i jobben om ikke lenge, ifølge Uthus Nilsen.

Oppgradering

De første bilene er allerede solgt og utvalget vil øke betydelig framover. Andreas Uthus Nilsen forteller at tolv biler til er på vei inn i utvalget.

– Hva er salgsmålet for Elbilforum?

– Volumet kan bli kjempestort det, men vi må starte en plass. Vi er jordnære og satser på å selge rundt 200 biler i året i oppstarten, for deretter å vokse til større volum.

– Kan det også være aktuelt med etableringer andre steder i landet?

– Vi tar utviklingen steg for steg, så får vi se hvor det går. Nettsiden heter elbilforumnord.no, så det ligger kanskje noe i det også, sier Andreas Uthus Nilsen.

Nå skal Sutterøygata 5 få en oppgradering. Bygget skal kles med plater, nye dører og vinduer skal inn og det skal asfalteres.

– Det blir en bra plass for bilsalg, sier Andreas Uthus Nilsen, som varsler offisiell åpning av virksomheten når ting har kommet skikkelig på plass.