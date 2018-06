Gjemte narkotika i boxeren

Sist oppdatert 08/06/2018 kl 14:22

Stjørdalingen hadde amfetamin i boxershortsen da han ble pågrepet.

En stjørdaling i 30-årene hadde 43 gram med amfetamin i boxershortsen da han ble pågrepet av politiet i januar i år. Samme dag hadde han også brukt amfetamin. Mannen erkjente de faktiske forholdene da han nylig møtte i Inntrøndelag tingrett.

Stjørdalingen er tidligere dømt for lignende lovbrudd en rekke ganger. Noe formildende da retten skulle fastsette straffen var at han tilsto forholdene, men viser samtidig til at tilståelsen først kom etter at stoffet ble funnet i boxershortsen.

Tingretten dømte mannen til fengsel i 120 dager.