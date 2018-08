Gjør lange dager artigere

Sist oppdatert 10/08/2018 kl 09:54

– Det er litt kjedelig, innrømmer brødrene Sivert (5) og Sverre Hårstad (8) fra Rennebu mens de spiller et parti sjakk i barneparken på Frigården.

De har det artig ved sjakkbrettet, men de to brødrene Sivert og Sverre fra Rennebu innrømmer etter hvert at det kan bli litt lange dager når de er med mamma og pappa på Landsskytterstevnet.

– Vi har vært her i mange dager, sier brødrene Hårstad, som bor i campingvogn under LS-oppholdet.

Men inne i barneparken sørger både utstyr og «barneparktanter og -onkler» for å gjøre dagene så artige som mulig.

– Det viktigste er at ungene her har det artig. At det er litt bråk og leven er bare et godt tegn, – da har de det artig, sier Guro Andresen. Sammen med Nora Holm og Sebastian Andersen Aas var hun «sjef» i barneparken mandag. De to jentene jobber for russebilpenger under Landsskytterstevnet, mens Sebastian er med på dugnad fordi han har lyst og interesse.

– Bestefar har vært med på skyting. Jeg har aldri vært med, men skal begynne med skyting snart, sier Sebastian Andersen Aas.

Ungene i barneparken har mer enn nok å henge fingrene i. To playstationer er oppkoblet og i full drift. Det samme er en TV som viser film hele dagen. Innimellom ligger det en hel haug med brettspill og andre aktiviteter. Populært har det iallfall blitt.

– Flere morgener da vi har åpnet har ungene stått i kø utenfor teltet, sier Guro Andresen som forteller at barneparken har åpent fra 10 til 17 hver eneste dag under Landsskytterstevnet. De to russejentene er storfornøyd med at de kan bidra under Landsskytterstevnet for å få inn noen etterlengtede kroner til kommende vårs russefeiring.

– Dette er jo mye bedre enn å selge ditt og datt. Det er artig å være her, god stemning og det føles mye nyttigere å være i barneparken her, pluss at vi samler søppel, sier Guro Andresen og Nora Holm.