Gleder seg over å glede andre

Olaus Dalsplass er en svært viktig frivillhetsressurs i Hegra og Forradalen. Nå gir 67-åringen bort pengene han fikk for frivillighetsprisen i 2017.

– Jeg tenkte aldri på å beholde pengene selv. Jeg ville heller gi et bidrag til små lag som ellers faller litt utenom, sier Olaus Dalsplass.

I 2017 fikk han frivillighetsprisen, som ble gitt av Den Danske Bank og Halsen Musikkforening. Den beskjedne vaktmesteren syntes i grunnen at oppmerksomheten ble i meste laget, men satte likevel stor pris at folk verdsatte hans innsats som frivillig.

I vinter kom pengene på konto, men i stedet for å beholde pengene ville han gi noen kroner til mindre lag. Derfor fikk Flora Drillkorps, Forra 4H, Meråker Skolekorps sitt drillkorps, Støtteforeningen Skogtun, Hegra Skolemusikks drilltropp, Skjelstadmark drilltropp, Grønseth Velforening, Færbøgda i lag og Halsen Musikkforening pengene på deling.

– Jeg vet for eksempel at drillkorps ikke har så mye penger, men trenger stadig å kjøpe inn utstyr. Derfor ville jeg støtte dem, sier han.

Mener andre fortjener prisen

Å få en frivillighetspris er en stor ære. Noen har lagt merke til innsatsen og ville hedre han for den, men for Dalsplass føltes det ikke helt riktig.

– Jeg synes andre fortjener prisen mer enn meg. Mange jobber i omsorg eller steker vaffel på ulike arrangement uten at det vises så godt som når vi driver og bygger et eller annet. Jeg ble satt ut da jeg fikk vite at jeg vant prisen, men det var moro å bli satt pris på, sier han.

Å få Dalsplass til å skryte av seg selv, er en bortimot umulig oppgave. Derfor måtte vi hente inn en sakkyndig som kunne fortelle noe hvor stor innsats Dalsplass har lagt ned i Forradalen opp gjennom årene.

– Jeg tør ikke tenke på hvor mange tusen timer Olaus har lagt ned i frivillig arbeid. Han har helt sikkert kjørt opp skispor i minst 20 år, og uten hans innsats har verken Skihytta eller Skogtun vært i den forfatning de er i dag. Det samme kan sies om oppvekstsenteret, og Skihytta hadde vel egentlig ikke eksistert uten Olaus sin innsats. Det finnes ikke nei i hans munn, sier Stian Flobergseter, som i over ti år var leder for bygdeutviklingslaget «Færbøgda i Lag». Som alle andre sambygdinger setter han stor pris på dugnadsiveren til Dalsplass.

Med på LS 2018

Olaus Dalsplass er også aktiv i Hegra Skytterlag, og er med og bidrar når skytterlaget arrangerer store stevner. Under Landsskytterstevnet sist sommer deltok han som frivillig for skytterlaget og for heimevernet.

– Å jobbe som frivillig gir meg en glede av å gi noe til allmennheten. Jeg liker å se at folk bruker og har glede å bruke det vi har bygget. Dessuten får jeg beholde en god helse ved å være aktiv, sier han.

Dalsplass frykter ikke at dugnadsånden vil forsvinne når han selv og hans egen generasjon må legge inn årene.

– Folk i flere generasjoner har sikkert tenkt det samme, at det ikke kommer noen som tar over. Jeg tror det vil det finnes andre som vil stille opp på frivillig arbeid også i fremtiden. Rundt om i kommunene legges det ned mye frivillig arbeid av mange ildsjeler, sier han.

Vaktmester

Olaus Dalsplass liker å holde på med ulike ting, og som driftsleder ved Hegra Bosenter, legesenteret i Hegra og på barnehagen og skolen i Forradalen, jobber 67-åringen fortsatt for fullt. Forresten så foretrekker han heller å bli kalt vaktmester enn driftsleder.

– Jeg holder nok ikke på til jeg blir 70, men jeg trives i jobben, med kollegene og med de ulike arbeidsoppgavene jeg driver på med, sier Dalsplass, som i 2010 fikk Stjørdal kommunes miljøpris.