Gleder seg til å få hundrevis av gjester

I fjor var det 400. I år håper sjefen i Trondheimsregionens friluftsråd at det blir sol og 500 på friluftsdag ved Peder Morset folkehøgskole.

– Det er veldig givende å samarbeide med Peder Morset folkehøgskole, Selbu kommune og lag og organisasjoner i Selbu om dette arrangementet, sier Knut Erling Flataker. Hommelvikingen er daglig leder og Mr. Friluftsråd i Trondheimsregionen. Tradisjonen tro er det friluftsdag i alle medlemskommunene i løpet av høsten og de andre er gjennomført med stor suksess – også i år.

– Arenaen Peder Morset folkehøgskole er helt perfekt for en friluftsdag og skolen har noen kjerneverdier som blant annet inkludering og toleranse, som det blir gradvis mindre av i samfunnet. Min mening er at dette er viktige verdier for å ha et bedre liv. Derfor passer friluftsdag og Peder Morset folkehøgskole så godt i lag, sier Flataker.

Kanopadling, fisking, hesteridning, klatretårn, orienteringsløp, luftgeværskyting og mer til står på programmet.

– Det blir laget en liten løype og der blir det muligheter til å hilse på noen dyr, og ungene som kommer får både prøve ut kniver, økser og pil og bue. Dessuten lager vi et nytt område med bakst i år. Der blir det baking av flatbrød og lapper, reklamerer Knut Erling Flataker.

Målet er hundrevis av gjester på friluftsdagen på Selbustrand, og det er langtfra noe krav at man er selbygg. Snarere tvert i mot.

– Dette er absolutt ikke bare for Selbu og selbygger. Dagen er et tilrettelagt arrangement for folk fra overalt, sier friluftsrådssjefen.

Sist helg var han vert for 2.300 mennesker på Haukvatnet i Trondheim. Opplevelsen var enorm.

– På sånne arrangement er det så mange glade og positive folk at det er nesten fælt å måtte bryte opp på ettermiddagen. Det blir absolutt en dag til glede og inspirasjon på lørdag ved Peder Morset folkehøgskole også, sier Knut Erling Flataker.