Gleder seg til årets «crazy» forestilling

– Det er helt galskap, men knallartig. Stjørdalingen Egil Strand Wikdahl er både komponist og skuespiller når Rabarbrateateret setter opp årets forestilling «Trønderfår».

Rabarbrateateret er en uavhengig teatergruppe som har som formål å berike Trondheims kulturliv og gi opplæring innen scenekunst. Det startet med en teaterforestilling i en bakgård på Bakklandet i 2011. Nå er det klart for den sjuende, og for femte gang er stjørdalingen Egil Strand Wikdahl med for fullt.

– Jeg har skrevet musikken for fjerde gang og er også med som skuespiller i en rolle som musiker. «Trønderfår» handler om fylkessammenslåing og samtidig er det et skråblikk på vår bransje. Dette er en forestilling med mye selvironi, sier Strand Wikdahl.

Han er født, oppvokst og spilte sine aller første gitarriff i Stjørdal. Mange kjenner han nok igjen som en del av Gråelva Riverbottom Band og Svamp. Nå bor han i Trondheim, jobber som barnehagelærer ved Svartlamon barnehage og er freelance musiker og skuespiller i tillegg.

– Også spiller jeg i et band som heter Sør for Sahara. Vi er temmelig utradisjonelle kan du si, ettersom vi spiller afropop med trønderske tekster, sier Egil Strand Wikdahl.

«Trønderfår» har premiere på Bakklandet torsdag 26. juli og spilles totalt 14 ganger.

– Vi satser på fullt hus ganger 14. Da blir det bortimot 3.000 tilskuere totalt, sier Wikdahl.