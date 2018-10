Gleder seg til nye utfordringer

Hun er kjent som damen fra Frivilligsentralen i Stjørdal. Nå skal Hanne Myrvang spre mer hjertevarme som daglig leder hos Frelsesarmeen. Jobbadressen blir i Bodø, og Tromsø-kvinnen med det lyse håret ser frem mot å arbeide i nord.

Hanne Myrvang (46) har gjort seg kjent med livet på Stjørdal og har følt på mange sider ved lokalsamfunnet. Som den raskest voksende byen i Trøndelag etter Trondheim, ser Hanne at Stjørdal har større utfordringer enn de som belyses.

– Jeg har i fem år driftet Frivilligsentralen i Stjørdal og er veldig takknemlig for alle møter med mennesker i alle livets faser. Alle er vi unike på vårt sett med ulike utfordringer i livet. Samtidig med drift av Frivilligsentralen har jeg vært ansvarlig for salg og distribusjon av bladet Sorgenfri. Her har personer med utfordringer i livet solgt bladet for egenhjelp og for å bidra med informasjon. Det sier Hanne Myrvang, som før hun trådte inn i jobben på sentralen hadde erfaringer fra kriminalomsorgen. En bakgrunn innen sosiologi og psykologi-studier hadde hun også.

– Det kan være vanskelig å finne sin plass i samfunnet

– Etter fem år med budsjettansvar og drift av Frivilligsentralen. Hvilke erfaringer har du gjort deg?

– At det kan være vanskelig å finne sin plass i samfunnet. Stjørdal har i dag et hundretalls ulike kulturer der mange hver dag gjennom hele året prøver både å finne aksept og sin plass i samfunnet. Jeg vil oppfordre folk til å ta seg tid, reflektere over at disse bor i kommunen og helst snakke med dem dette gjelder. Det at du viser interesse, gir i det minste et smil, en hilsen kan bety mye. Gjennom disse fem årene på sentralen og sju år som bosatt i Stjørdal har jeg møtt mange nye mennesker. Noen har blitt nære venner, og jeg har to søsken som bor i kommunen. Personlig var det tøft å miste mine foreldre. Sånt oppleves tungt for alle, men du må videre i livet og akseptere det som har skjedd. Nå går min reise nordover i landet og jeg forlater Stjørdal, sier Hanne Myrvang.

Hanne vil bli husket som blid, hyggelig og imøtekommende. Det hersker det liten tvil om etter fem år med innsats i Frivilligsentralen på Stjørdal. Nå vender hun nesen «nesten hjem». Tromsø-damen skal bli daglig leder hos Frelsesarmeen i Bodø. Hun skal arbeide i rusomsorgen, og får administrative oppgaver og ansvar for ansatte. Hun skal lede minst et tiltak på Kontaktsenteret for rusavhengige.

– Jeg gleder meg virkelig til nye utfordringer i nord. Hos Frelsesarmeen møter vi alle med respekt. Jeg vil få arbeide med et felt der jeg møter mennesker som har havnet på utsiden av samfunnet. Jeg vil møte utagerende ungdom. Det vil være mennesker som sliter med rus i hverdagen, og på kontaktsenteret skal vi ivareta mennesker med grunnleggende behov i livet. Jeg er stolt av å kunne arbeide hos Frelsesarmeen som i 125 år har spredt varme og trygghet til de som har det vanskelig i vårt samfunn.

– Stjørdal har voksesmerter

– Litt tilbake til Stjørdal og dine erfaringer her. Hva gjør Stjørdal galt eller riktig?

– Som jeg var inne på vokser kommunen i folketall. Stjørdal må spørre seg selv om kommunen med sin administrasjon og sine innbyggere greier å følge tett nok opp? Jeg mener personlig at Stjørdal har voksesmerter. Vi har en utvikling som ikke kommer nok frem i lyset, og som ledelsen i denne kommunen må ta på høyeste alvor. Som råd generelt vil jeg gjenta dette med å se andre i en for mange travel hverdag. Sitter du på venterommet hos legen eller hos tannlegen. Si noen ord, spør om personen har det bra, om personen har blitt tilbudt noe å delta på. Det skal ofte så veldig lite til for å spre det inntrykket at du virkelig bryr deg. Vi må alle strekke ut en hånd mot annerledeshet.

– Stjørdal har sine utfordringer innen rusfeltet. Hvordan er situasjonen i Bodø?

– På min nye avdeling i Bodø er det 22 ansatte i tiltaket. De er mange brukere uten at jeg kan tallfeste. I Bodø deles det ut varme måltider, og det legges vekt på omsorg. Som samfunn har vi et ansvar for å se og ivareta de som sliter. Nestekjærlighet i praksis kjennetegner Frelsesarméen i Bodø. Jeg starter i jobb der som daglig leder 15. oktober. Nå ønsker jeg Frivilligsentralen i Stjørdal lykke til videre i årene som kommer. Samtidig vil jeg hilse til alle kjente som jeg nå drar i fra på Stjørdal. De sju årene her har gitt nye erfaringer i livet, sier Hanne Myrvang.