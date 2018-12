Gleder seg til tanna sitter fast

Da Andreas Nervik Lea var ni år slo han ut en av fortennene sine under leik. Nå er han 27 og gleder seg til å få en splitter ny fortann som varer livet ut.

– Livet blir bedre. Ingen tvil om det, sier Andreas Nervik Lea. Han plukker ut den midlertidige protesen han har i kjeven nå og smiler bredt og tannløst.

– Jeg kan jo ikke la en knust tann ødelegge livet mitt, sier 27-åringen og smiler bredt.

Men han innrømmer at det blir en ny hverdag med implantat.

– Heldigvis var jeg på besøk hos en tannlege da jeg som guttunge slo ut fortanna. Han sjekket om det var mulig å redde tanna, men det var det ikke. Da jeg var 19 satte jeg inn krone, forteller Andreas Nervik Lea fra tannlegestolen hos Torget Tannhelse.

Men en krone varer ikke evig. Derfor har han nå vært til behandling hos Sebastian Stefanski og Arne-Henrik Finnanger.

– Krona løsnet i vår, og da var valget egentlig enkelt. Nå vil jeg ha noe som varer lenge. I stedet for åtte år så skal denne vare i åtti år. Det er nok for meg, sier Nervik Lea og flirer.

Det blir enda artigere å smile enda mer og bredere

Tannlege Finnanger er ikke i tvil om at dette er den beste løsningen for Andreas Nervik Lea og mange pasienter som sliter med knuste eller mistede tenner.

– Det finnes selvsagt flere muligheter, men er den klart beste både på kort og lang sikt. For Andreas sin del så slapp vi jo å slipe ned nabotennene. Det er fælt å slipe ned to friske tenner for å få satt inn en bro, sier Finnanger.

Pasienten nikker og smiler. Han smiler mye til tross for fortannsproblemet.

– Jeg kan jo ikke la en tann ødelegge for meg, men det blir enda artigere å smile enda mer og bredere med ei flott ny tann, sier Andreas Nervik Lea.