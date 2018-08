Gråtass kommer hjem

Sist oppdatert 16/08/2018 kl 17:22

Svein Kirknes ventes lørdag inn til Stjørdal etter å ha kjørt nesten 360 mil med sin Gråtass. Gammeltraktorens Venner har tilhold på Kvithammer der ekvipasjen ankommer til mottaksfest og vaffelsteking.

Nylig fikk Svein Kirknes uventet besøk i svenske Åsele av traktorklubbens leder og et medlem i Gammeltraktorens Venner. De ville overraske «Den utholdende sjåfør» og tildele Svein en pokal for hans innsats på den lange turen til Kirkenes fra Stjørdal med sin Massey Fergusson gråtass.

Mandag denne uka hadde Svein på retur fra Kirkenes kjørt helt ned til Østersund. Lørdag 18. august på formiddagen er han ventet hjem til Stjørdal etter flere uker på tur med Gråtass og henger.

– Jeg gleder meg stort til endelig å være hjemme igjen. Turen har bydd på mange stopp med reparasjoner underveis. Med kamera bak hengeren og skogskoia har jeg fulgt med de som passerte forbi ekvipasjen på turen. Det har gått greit. Jeg har møtt mange hyggelige mennesker på turen, sier Svein Kirknes på telefon fra Østersund.

Han beregner at distansen på turen til og fra Kirkenes kan ligge på rundt 360 mil totalt. Hos traktorklubben på Bakheim oppfordres det til å møte opp lørdag når Svein ankommer til Stjørdal etter sin lange kjøretur med gråtassen. Hovedpersonen har allerede lovt at turen videre skal gå til besøk hos kreftsyke barn og til barnehager. Mange barn har vist spesiell interesse for doningen på den lange turen.