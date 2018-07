Sist oppdatert 12/07/2018 kl 23:16

Både brannvesen og politi har rykket ut etter at de har fått melding om en gressbrann i Malvik. I følge den første meldingen fra politiet kan det være fare for spredning. I følge opplysninger s-n.no har fått skal brannen være i området ved Sekkhølet, som er et mye utgangspunkt for friluftsliv. Adressa.no skriver at en bil som sto i nærheten har fått noen skader av brannen.

