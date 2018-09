Grete selger trøndersk mat i hovedstaden

Sist oppdatert 08/09/2018 kl 09:18

Denne helga arrangeres Matstreif i Oslo, og Stjørdals-kvinne er med på å selge matopplevelser fra Trøndelag sammen med mange matprodusenter fra regionen.

Grete Sørebø fra Ersgard står på stand under paraplyen Matriket Midt – der promoteres matreiser i Trøndelag, og Trondheimsregionen er en av de som løftes fram.

– Vi møter veldig mange matinteresserte folk her, og Trondheimsregionen er interessant for enkeltreisende og bedrifter fra Østlandet. Vi har mye god mat som kan krydre en vanlig konferanse, og det setter folk pris på. Mange blir også overrasket når de forstår hvor korte avstander det er fra Værnes og ut til både fjord, fjell og en rekke opplevelser, sier Sørebø.

– Dette er vårt nærmeste utemarked, og det er veldig nyttig å stå her. Vi har også møtt mange internasjonale turister som ønsker å se mer av landet.

Det er samlet forslag til overnatting og aktiviteter fra sju regioner i Trøndelag, og Trondheimsregionen er en av dem.

Trøndersk festmåltid

Det selges også et trøndersk festmåltid som kokk Lars Erik Vesterdal har satt sammen av råvarer fra hele Trøndelag. Han reiste med tog og målet var å sette sammen et måltid av råvarer som trøndere har et forhold til.

– Det som kjennetegner Trøndersk matkultur er nettopp mangfoldet. Derfor er det ekstra morsomt å stå i Oslo og vise fram det, sier Vesterdal.

Festmåltidet består blant annet av laks fra Frøya, lam fra Oppdal, blåskjell fra Åfjord, Inderøykarve, skjenning og Rørosromme.

Trøndersk festmåltid serveres på Matriket Midt sin stand under festivalen. Publikum kan også lage sitt eget måltid som de finner veiledning til her!

Matriket Midt

– Politikerne i det nye Trøndelag fylke har sagt at de ønsker å bygge Trøndelag med mat, sier Aslaug Rustad, daglig leder i Oi! Trøndersk Mat og Drikke.

– Gjennom navnet Matriket Midt kan både produsenter og reiselivsaktører med mat i fokus, vise fram hva de har å by på. På nettsiden matriketmidt.no er det en digital guide der man kan søke opp produsenter og serveringssteder, og navigere på kart direkte dit man vil.