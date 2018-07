Jubel i verdens største cup

Sist oppdatert 05/07/2018 kl 13:51

Etter to tap ble det endelig seier i den tredje Partille-kampen for Hommelviks jenter 16.

Det er førstereis jenter fra Hommelvik som deltar i verdens største håndballcup, Partille Cup i Göteborg.

– Vel framme hadde vi første kamp tirsdag kveld. Den tapte vi 10-19 mot Lillestrøm, men humøret steg under et forrykende åpningsshow i Scandinavium hvor alle nasjonene ble presentert. Totalt er det over 1.000 lag fra 41 forskjellige land. Bare i vår klasse er det med 80 lag, forteller Hommelvik-trener Merethe Sandmark.

Onsdag spilte Hommelvik-jentene to kamper. Først ble det tap 9-14 mot Herning, men i cupens tredje kamp ble det seier 14-11 over Lund.

– I dag venter KA Thor fra Island og Kärra fra Sverige før sluttspillet starter på fredag, forteller Merethe Sandmark.

Stjørdals-Blinks jenter i 14-årsklassen innledet med tap mot Neistin fra Færøyene tirsdag, men etter det har det blitt tre seire. Først 10-7 over Ski, deretter 16-12 over IK Baltichov og 15-9 over HK Eskil. Blink-jentene spiller sin siste innledende kamp mot Lund torsdag ettermiddag.