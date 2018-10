Grøntvedt (21) får plass i fylkespolitikken

August Grøntvedt (21) fra Stjørdal er innstilt på femteplass på lista til Trøndelag Høyre før neste års fylkestingsvalg.

– Jeg er så klar for å jobbe for at Trøndelag skal bli blått nå, sier August Grøntvedt. Sist helg ble han valgt til leder av Trøndelag Unge Høyre. Nå er den unge stjørdalingen, som studerer i Trondheim, klar for å innta fylkestinget.

Han er foreslått på femteplass på fylkestingslista og er den fra Værnesregionen som står høyest plassert på listeforslaget.

– Nominasjonskomiteen har vært i en heldig situasjon ettersom det har vært mange dyktige kandidater å velge mellom. Vi har lagt vekt på å sette sammen en balansert liste som dekker hele fylket. Jeg er veldig glad for at vi har flere unge talenter, som allerede har vist at de kan bidra i lokalpolitikken, blant de fremste kandidatene, uttaler nominasjonskomiteens leder, Ingrid Skjøtskift, i en pressemelding.

Det er Pål Sæther Elden (49) fra Vikna som foreslås som Høyres fylkesordførerkandidat. Henrik Kierulf fra Trondheim og Ingvill Dalseg fra Oppdal står på de nærmeste plassene.

Fra Værnesregionen er følgende på det foreløpige listeforslaget: August Grøntvedt fra Stjørdal nummer 5, Ole Hermod Sandvik fra Stjørdal nummer 16, Frode Revhaug fra Frosta nummer 18, Linn Beate Skogholt fra Frosta nummer 24, Lillian Solstad fra Stjørdal nummer 30 og Ole Andreas Aftret fra Stjørdal nummer 33.