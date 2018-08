Gull for innovasjon i «robot-OL»

Hell Robotics representerte Norge i «robot-OL», First Global Challenge, i Mexico City og vant gull både i innovasjon for ingeniørfag og sikkerhet.

I konkurranse med lag fra 162 andre lag var det litt av en konkurranse laget fra Hell og Stjørdal bega seg ut i.

Den selvbygde roboten «Norbert» skulle ut i ilden i «robot-OL». Fem ungdommer i 18-årsalderen har siden midten av juli jobbet med å designe, bygge og programmere en robot til å delta i årets utfordring. Årets oppgave gikk ut på å flytte drivstoffkuber rundt på banen, frakte solceller til kraftstasjoner og snurre opp vindmøller for å generere strøm til din landsby. To allianser bestående av tre lag hver konkurrerte mot hverandre for å generere mest strøm. Her blir hvert land representert av kun ett lag, og det var deltakere fra alle kontinenter med; totalt fra 163 deltakende land.

Onsdag samlet alle de 163 landene seg på «Arena Cuidad de Mexico». Da ble de siste justeringer og testing gjort, men mest mingling med andre lag. Konkurransen har som mål å få samlet verden på et sted, så Hell-laget fikk venner fra hele verden, alt fra USA, Oceania, Tunisia og Brasil.

Konkurransene torsdag torsdag da Hell Robotics hadde sine to første kvalifiseringsrunder. Dette var også den offisielle åpningen på arrangementet. Under åpningsseremonien marsjerte alle lagene inn med sine flagg, etterfulgt av musikkinnslag inspirert av gammel meksikansk kultur, og taler av blant annet Mexicos nåværende president Enrique Peña Nieto.

– Vi startet de første kvalifiseringskampene med uflaks og småfeil på roboten som vi ikke hadde forutsett på forhånd. Dette gjorde at den mistet sin fulle funksjonalitet under kampene, og resten av alliansen vår klarte ikke å opprettholde poengene alene, så vi tapte derfor noen kamper. Vi fikk fikset alle småfeilene underveis og de siste kampene gikk veldig bra, men comebacket kom dessverre litt for seint til at vi kunne ta igjen toppen, og vi kom derfor ikke videre til sluttspillet, forteller «manager» Kenneth Nakken fra Mexico.

Til slutt var det lag fra Singapore, Romania og Tyskland som tok seieren i selve robotkonkurransen.

– Da vi kom til prisutdelingene steg håpet om at vi kunne stikke av med en pris. Hver pris er oppkalt etter en historisk person som gjorde noe stort som prisen er inspirert av, og prisen for Innovasjon i ingeniørfag er oppkalt etter Ustad Ahmad Lahori for hans nytenkende metoder under designprosessen av blant annet Taj Mahal i India. Prisen «Ustad Ahmad Lahori Award for Innovation in Engineering» ble gitt ut i gull-, sølv-, og bronsemedaljer, hvor det aller beste og mest nytenkende designet av alle de 163 robotene som deltok gikk av med gullmedaljen. Prisen for innovasjon i ingeniørfag blir sett på som en av de mest prestisjefylte prisene av alle blant deltakerne, og det var her Tyrkia fikk bronse, Italia fikk sølv, og vi fra Norge fikk gull. Dette er vi veldig stolte av.I tillegg til dette fikk vi også en utmerkelse gitt til de lagene som viste størst omtanke for sikkerhet under hele arrangementet, forteller Nakken.