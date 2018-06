Gytis Autek bygger på Geving

Sist oppdatert 06/06/2018 kl 22:29

Bedriften Gytis Autek AS har de senere årene økt sitt volum innen salg av artikler til bilbransjen. Nå startet de bygging av nytt næringsbygg på Gevingåsen industriområde i Stjørdal.

Det blir en ny kontorfløy og lagerarealer tilpasset vekst og bedriftsutvikling i fremtiden når Gytis Autek AS nå vokser seg større i fjellet på Gevingåsen sør for sentrum i Stjørdal. Malvik-firmaet fant sin attraktive tomt på Gevingåsen og satser nå for fullt i Stjørdal.

– Vi har mange flinke ansatte som har bidratt til god vekst hos oss. Nå ønsker vi å se fremover med nye produkter samtidig som vi har med oss våre kjerneprodukter fra bilbransjen, sier Gytis Rakauskas som er daglig leder i firmaet.

– Frisk satsing

Nylig var entreprenør og byggeansvarlig MT-Byggteknikk med ved Torstein Iselvmo sammen med Petter Salberg fra kommunens næringsavdeling og tomteområdet og fikk påspandert kake og drikke ved tomta.

– Dette er frisk og bra satsing i vår egen kommune. Flott med næringsaktører som vil satse på fremtiden i Stjørdal, sier Petter Salberg fra kommunen som har bidratt med å tilby denne næringstomten.

De ansatte i bedriften Gytis Autek var også med på den offisielle markeringen av byggestarten, selv om pilarer allerede er støpt på stedet. Åtte ansatte skal etter planen flytte inn i det 1200 kvadratmeter store bygget ved påsketider neste år.

Enkel kommunikasjon

Like ved E6, E14 og flyplassen. Like ved bilbyen Stjørdal har Gytis Autek funnet sin tomt for fremtiden. Herfra skal de drifte sin nettbutikk og drive salg av produkter til bilbransjen.

– Vi blir nå liggende i et område som har korte kommunikasjonsveier for distribusjon. Stjørdal er langt mer sentralt enn både Trondheim og Malvik, slik vi ser det. Lufthavna ligger tre minutter unna, og bilbyen Stjørdal er viden kjent for sine mange tilbud med stor bredde, sier Gytis Rakauskas og kikker utover Stjørdalsfjorden fra sin nye tomt.

Bilmatter er hovedproduktet, med individuell passform til enhver bilmodell. Vindavvisere, skvettlapper og vareromsmatter i tillegg til bakfangerbeskyttelse er blant produktene som bedriften selger.

– Sammen med Torstein og Monica Iselvmo hos MT Byggteknikk har vi tegnet oss frem til et praktisk og tidsriktig bygg i en etasje. Bygget blir høyt nok til å gi oss utsikt utover mot flyplassen og fjorden. Fra starten i 2004 med hjemmeadresse har vi vokst betydelig. Vi går nå inn i en spennende epoke i firmaet her i Stjørdal, sier Gytis Rakauskas.