Hadde ingen planer om å flytte – så fant de drømmeplassen

– Vi hadde overhodet ikke tenkt å flytte fra Skatval, men så…

Da Karin Bostad (52) tilfeldigvis var innom Finn for å følge litt med på sønnens hussalg «ramlet» hun plutselig over noe spennende. Hun ordnet med privatvisning. Etter to timer med full visning var Bostad solgt, og da måtte hun ringe mannen som er ukependler til Oslo for å fortelle at nå hadde hun funnet drømmeplassen.

– Han ble med på den ordinære visningen, sammen med noen av ungene og halve slekta. Han ble ikke helt overbevist der og da, så vi bestemte oss for å avvente og se om det kom inn noen bud, sier Karin Bostad. Dagen etter hadde hun og mannen Leif Erling Kvaal kjøpt Hauggåsen.

Livskvalitet

To kilometer sørover fra Forradal skole, opp noen småbratte bakker omgitt av mye skog, dukker Øya opp. Ni husstander, – ikke akkurat tettbebygd. Og der, på «bygdas beste tomt», ligger Haugåsen. To eldgamle hus knyttet sammen med et bygg fra 1988, et like eldgammelt stabbur og en ganske så ny dobbeltgarasje rammer inn tunet.

– Her skal vi bo og nå er også «kailln» overbevist. Det er luftig og fritt og med utsikt. Rett og slett drømmeplassen, sier Karin Bostad.

Hun viser rundt i huset. I «finstuggu» er det pyntet til jul, i «gammelstuggu» jobber snekker Roger Lillebo og hans medhjelpere med ny trapp for å fikse to nye soverom og bad i andreetasjen. Mellom TV-stua og kontoret ligger hjertet i huset.

– Det er her vi sitter. Vi nyter utsikten og vidsynet. Jeg har tatt meg selv i det flere ganger at her sitter jeg og ser på småfuglene i en halvtime. Dette er livskvalitet, sier Karin Bostad fra plassen ved kjøkkenbordet.

Solgte selvbygd hus

Familien Bostad Kvaal tok et drastisk valg. De har fem barn, men bare yngstemann på 14 skulle være med fra Skatval til Forradal.

– Nå har vi også fått med oss han på 24, som har sin egen lille krok. Han skulle uansett leie seg et sted å bo, og valgte Forradal istedet for Skatval, og han har funnet seg godt til rette oppi Haugåsen. Det har også 14-åringen som har vært veldig positiv til det hele tiden, sier Karin Bostad.

Etter at de hadde slått til og kjøpt Hauggåsen sto det igjen et hus på Skatval, og ikke hvilket som helst hus.

– Huset i Olhammerhaugen bygde vi selv i 1998.

– Vemodig å kvitte seg med?

– Neida, det gikk helt greit. Vi var så sikre på at vi skulle flytte til noe bedre. Vi overleverte det for et par uker siden, og det var litt rart, men ikke vemodig. Vi hadde vært i denne prosessen så lenge at nå så vi fram til å kun bruke tiden oppi Hauggåsen. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Hus med sjel

5. oktober flyttet familien Bostad Kvaal inn på Hauggåsen. Selv om snekker Lillebo er i gang med oppussing i en av husets eldste deler er det ikke gjort store inngrep i de historiske rommene.

– Vi har bestemt oss for å bo oss litt inn før vi gjør særlig mye. Her har vi flyttet inn med masse respekt, for det er så mye sjel i huset. Det vi har fått bekreftet er at det er et godt hus å bo i, sier Karin Bostad.

Tømmerveggene i de to gamle delene av bolighuset er flere hundre år gamle. Selv om rommene selvsagt er godt pusset opp er det gode, gamle gulv og vegger, og de forrige eierne ville gjerne at de nye skulle overta noen av møblene.

– De var fantastisk snille og omsorgsfulle. Vi fikk kjøpe en del av møblene som vi ønsket å ha her, og disse passer jo så fint inn i huset.

– Helt perfekt

Godt og vel fire mål tomt i et område der det stort sett er stabile snøforhold er perfekt for den aktive familien. Nylig kom det en golden retriever-valp i huset, og han får nyte Forradals-lufta. Og ikke minst får mor og far kort tur til skiløypene.

– Faktisk har vi brukt å kjøre til Åstjønna for å gå på ski også når vi bodde på Skatval. Det er så flott terreng og nå bor vi jo nesten vegg-i-vegg. Dette er rett og slett helt perfekt, synes en Færbøgda-frelst Karin Bostad.

Naboene på Øya dukket opp med klemmer og gaver da de ble invitert til Hauggåsen på juletretenning og familien føler seg godt mottatt i bygda. Og selv om noen lurte på hva de tenkte da de flyttet fra det flotte huset på Skatval til «langt ut på landet» i Forradal, har de stort sett fått bare positive tilbakemeldinger på valget.

– Det er noen som har lurt på dette, men de har vært mest nysgjerrige på om vi har naboer og gatelys og sånne ting. Vi har absolutt naboer, og så veldig mye annet. Og aller viktigst er at vi har kjøpt drømmeplassen, sier Karin Bostad.