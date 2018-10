Han blir ny sjef ved forvaltningskontoret

Christian Marius Hasfjord (43) er ansatt som ny leder av forvaltningskontoret i Værnesregionen.

– Dette blir spennende. Jeg synes det er motiverende å jobbe for å gi alle som er i kontakt med forvaltningskontoret en positiv brukeropplevelse. Våre avgjørelser betyr mye for brukerne, sier Christian Marius Hasfjord.

43-åringen vendte hjem til Stjørdal for ett år siden etter 20 år i Oslo. Det siste året har han jobbet som rådgiver i etat omsorg i Stjørdal kommune. Nå får han ansvar for forvaltningskontoret i Værnesregionen, som beslutter hvilke tjenester som skal innvilges til brukerne.

Hasfjord er utdannet statsviter og har tidligere jobbet elleve år i Utlendingsdirektoratet.

– Der jobbet jeg blant annet som saksbehandler, teamkoordinator og prosjektleder. Da jeg sluttet var jeg enhetsleder i område for familieinnvandring, sier Hasfjord.

Han ser klare likheter mellom sin tidligere jobb i Utlendingsdirektoratet og den nye jobben ved forvaltningskontoret.

– Som i min tidligere jobb i UDI fatter forvaltningskontoret avgjørelser som betyr mye for brukerne. En annen likhet er at det er et fagfelt som får mye oppmerksomhet både i media og politisk, sier Christian Marius Hasfjord som sammen med familien bor på Kvislabakken.

Forvaltningskontoret i Værnesregionen har ansvar for å koordinere tjenester til innbyggerne i Stjørdal, Selbu, Tydal og Meråker, og har tolv ansatte.