Håndballgutter vil jobbe seg til Partille

Sist oppdatert 10/11/2018 kl 15:58

Disse guttene skal til verdens største håndballcup, men da trengs det penger. Nå vil de ha dugnadsoppdrag.

Det er ytterst sjelden at guttehåndballag fra Stjørdal deltar i Partille Cup som er verdens største håndballcup. Men denne gjengen, Stjørdals-Blinks gutter 15-lag har bestemt seg for å satse på cup i Göteborg.

– I forbindelse med at vi skal til Göteborg er de veldig interessert i dugnadsoppdrag som de kan tjene penger på, sier Frida Bakken Stensen som er en av flere ivrige håndballmammaer som står i bresjen. Hun har med seg Renate Saur, Hanne Nordmeland Westerlund og Britt Unni Skjervold Geving i dugnadskomiteen for laget, og sammen med guttene er de åpne for massevis av oppdrag.

– Så dersom det er firma eller bedrifter som har oppdrag de ønsker å få utført, så er guttene med foreldre veldig interessert, sier Bakken Stensen som treffes på e-postadressen dugnad03@gmail.com.