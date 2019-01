Håndballherrene knuste topplaget

Charlottenlund 2 var ubeseiret i årets 3. divisjon helt fram til tirsdag kveld. Da møtte de Stjørdals-Blink i Stjørdalshallen og et særdeles opplagt hjemmelag vant til slutt 34-25 etter en imponerende forestilling.

– For et forsvarsspill, for et ankomstspill og framfor alt; for en disiplin i etablert angrep. Vi spilte stor håndball mot et meget bra lag, sier Blink-trener Björn Blomquist.

Etter 17-13 ved pause gled hjemmelaget bare mer og mer i fra og på det meste var det 11-målsledelse. Til slutt ble det 34-25, og samtidig som Charlottenlund 2 ble påført sitt første tap for sesongen kom Blink helt opp i ryggen på Sverresborg 2 og Ørland på plassene foran. Allerede lørdag kveld blir det nok en spennende herrekamp i Stjørdalshallen da Blink møter Rørvik, som ligger på plassen bak på taballen.

Blinks lag mot Charlottenlund 2: Terje Lerstadgrind, Marius Paasche, Kjell Martin Lidal Johansen (3), Gøran Isachsen (6), Alexander Gylland (6), Aleksander Andreassen (4), John Karlo Tronstad (2), Mats Hilanmo, Magne Frengen, Armin Spago (1), Morten Veglo (2), Karl Morten Følstad (9), Håkon Odin Selbæk Slutås, Harald Husby Tømmerdal (1).