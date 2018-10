For en festkveld!

Sist oppdatert 24/10/2018 kl 20:54

2.975 tilskuere og en Sander Sagosen i praktslag laget en skikkelig håndballfest i Stjørdalshallen.

– Bra trøkk, fin stemning og et flott arrangement, uttalte en smørblid Sander Sagosen etter at Norge hadde utklasset Østerrike 43-31. Med tolv scoringer og et lass med målgivende pasninger var Sagosen i særklasse blant verdensstjernene i Stjørdals storstue. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

– Det er artig for meg å spille i Trondheims-området, sier Sagosen, som lever håndballivet sitt i den franske storklubben Paris Saint Germain. Nå blir det en trøndersk langhelg for 23-åringen som ikke blir med landslaget til Spania i helgen.

Mens Sagosen, og resten av det norske laget, sørget for håndballfest, bidro nesten 3.000 tilskuere som vanlig til å lage en flott ramme rundt arrangementet.