Arbeidsomme pensjonister sørget for hus til hønene

Sist oppdatert 18/11/2018 kl 20:30

Da sykehjemmet trengte hus til sine fire kjæledyr stilte noen svært så rutinerte byggherrer opp med materialer og snekkerkyndighet. Nå skal de også live-overføres til beboerne.

– Det var helt fantastisk respons. Det var på et pårørendetreff der koret «Arti læll» sang at jeg nevnte at vi gjerne skulle hatt oss et hus til hønene. Da kom det kjapt fra Olav Bakken: «Æ kan årn et hønhus te dæ æ, Monika», forteller Monika Rønsåsbjørg. Hun styrer over både ansatte, beboere, og ikke minst kjæledyrene ved Halsen sykeheim.

Bortskjemte høner

Et par uker etter pårørendetreffet dukket tegningene til hønsehus opp, og i løpet av et par måneder var huset ferdig. Nå syntes sykeheimsjefen at det var på tide å takke mennene bak for en strålende innsats.

– Akkurat nå er hønsehuset tomt, men det kommer fire høner igjen utpå etterjulsvinteren. Dette er til stor glede for beboerne, sier Monika Rønsåsbjørg som er leder ved Halsen sykeheim.

Hun forteller om ivrige beboere som har sørget for mat til hønene hver dag og de rakk å bli skikkelig bortskjemte.

– Det var noen omtenksomme damer her som ikke syntes det var bra nok med «vanlig» hønemat, neida de måtte ha brødskiver, sier Rønsåsbjørg og smiler. For høner på sykeheimen dreier seg om livsglede og dyr er en viktig del av sykeheimens vei mot å bli et livsglede-sykehjem.

Rask med hammeren

Underholderne i «Arti læll» kan mer enn å synge og spille. Iallfall noen av dem behersker hammeren og malerkosten meget bra, så trioen Olav Bakken, Ivar Bakken og Magnar Sandaune sørget kjapt for å få bygd det etterlengtede huset. Materialene sørget Odd Magnar Mauseth og Byggmakker for.

– Vi er veldig takknemlige for den innsatsen de la ned her. Veldig bra og tusen takk, sier Monika Rønsåsbjørg.

Sakte-TV fra hønsehuset

Men «Arti læll»-hanenes initiativ er ikke slutt. Nå har Olav Bakken engasjert seg sammen med Lions Club Stjørdal i neste prosjekt og det er kameraovervåkning av hønsehuset.

– Nå blir det «Høner minutt for minutt» på TV-skjermene ved sykeheimen, sier Bakken og flirer. Nok en gang får karene masse skryt av sjefen for hønene.

– Det blir kjempebra. Vi skal få gravd ned en kabel og koblet opp mot TV-ene våre, sånn at beboerne kan se på hønene også når været er kaldt og hustrig, sier Monika Rønsåsbjørg.