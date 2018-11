Håper å «frelse» mange nye klatrere

Sist oppdatert 02/11/2018 kl 19:45

I fjor var det fullstappet klatrehall. Søndag håper Stjørdal Klatreklubb på mange nysgjerrige og interesserte som vil teste ut klatring under klatringens dag.

– Her kan alle møte opp. Har du lyst å prøve klatring er dette en topp mulighet, sier Emily Bergquist og Inga Stokke. De to er arrangementssjefer for søndagens åpne dag i Stjørdal Klatreklubb og håper å se mange både høyt oppe og langt nede i klatreveggen i Stjørdalshallen.

Overvant høydeskrekken

Klatreklubben stiller med alt av nødvendig utstyr og tilbyr veiledning og sikring for alle som har lyst å til å prøve sine første famlende klatretak.

– Unge og gamle, jenter og gutter, absolutt alle, sier Stokke og Bergquist, som selv ble hektet etter sitt første møte med klatreveggen.

– Jeg startet som helt nybegynner og ante egentlig ikke hva jeg gikk til. Tanken var at jeg skulle gjøre noe sammen med sønnen, sier Inga Stokke. Siden har hun klatret både mye og høyt og skryter masse av klatringen. Samme opplevelse har Emily Bergquist. Begge damene har et par års erfaring fra klatreklubben og lovpriser både klubb og anlegg og idrett.

– Det er spenningen og ikke minst mestringsfølelsen, sier Bergquist.

– Dette er vel ikke noe for oss med høydeskrekk?

– Joda. Jeg hadde, men det har gått over nå, sier Emily Bergquist.

– Knallgod trening

Klatring er en treningsform som de anbefaler på det varmeste. Her blir hele kroppen utfordret, og du bygger styrke både i bein og armer og kjernemuskulatur.

– Så er det jo veldig sosialt og hyggelig. Vi er omtrent 300 medlemmer i klubben og jeg kan underskrive på at det er fint å komme som ny til klatreklubben. Her blir man virkelig tatt godt vare på, sier Inga Stokke.

Ulike tilbud

Klatreklubben tilbyr ulike treningskvelder. Det er grupper barn, ungdommer og uformelle klatrekvelder for klubbens medlemmer. Brattkort-kurs holdes jevnlig. Det er et kurs som lærer deg å sikre vennen eller venninna som befinner seg i klatreveggen. For å bli med på det kurset må man være fylt 13 år.

– Så er det mange andre som kommer hit. Det er klatrere fra både Levanger, Meråker og tidligere også Selbu. I tillegg bruker Stjørdal kommune klatreveggen og det samme gjør Ungdomskontakten, sier de to arrangør-damene.

Håper på full hall

Nå håper Inga Stokke og Emily Bergquist at barn og voksne strømmer til klubben på søndag mellom klokka 11 og 16. Klatreveggen og arrangørene står klar.

– Her blir det uformelt, og alle som har lyst skal få forsøke seg i veggen. Så har vi selvsagt kiosksalg så det blir både drikke og noe å bite i, sier Emily Bergquist og Inga Stokke.