Håper på fem fullsatte hus

Det nye historiske spelet «Vi ble ikke født som treller» har premiere i Meråker samfunnshus fredag. 15 lokale skuespillere tar publikum med tilbake til starten av 1900-tallet.

«Vi ble ikke født som treller» er en oppfølger av «Trekkfuglen» som teaterlaget i Meråker har spilt ved to anledninger. Nå har manusforfatter Ulrik Svalsten skrevet en historie fra årene mellom 1905 og 1913 i Meråker.

– Dette dreier seg om malmvaskeriet, malmgruvene, unionsoppløsning og kvinners stemmerett. En veldig viktig periode for bygda, sier teaterlagets leder Katrin Kristensen.

Bruker hele huset

Hun er selv en av de rutinerte på scenen i forestillingen. 15 skuespillere i alderen fra 12 til 74 år står for dramatikken i samfunnshuset. Og det skjer slett ikke bare fra scenen, – snarere tvert imot.

– Vi bruker gulvet. Det er laget en midtgang med publikum på begge sider. I tillegg har vi ordnet en scene mot «litjsalen» der noen scener spilles. Noen scener spilles på en mindre scene foran selve scenen og noen spilles på hovedscenen, så vi bruker hele samfunnshuset, sier Katrin Kristensen.

Hun burde vel egentlig hviske for mange kvelder med prøver og fem forestillinger uten mikrofoner krever sine stemme.

– Vi bruker kun egne stemmer i forestillingen, sier Kristensen, som skryter veldig av gjengen på og bak scenen.

– Manusforfatter Ulrik Svalsten jobbet åtte måneder med research. Her blir det teater basert på faktiske forhold og med autentiske navn. Så er vi så heldig at vi har med oss en fantastisk instruktør i Liv Hege Nylund. Hun var også instruktør for begge oppsetningene av «Trekkfuglen», sier Katrin Kristensen.

Selv er teaterlagssjefen midt i alderslaget av skuespillerne. Eldstemann er ringreven Olav Gilsåmo på 74 mens den yngste er Ida Robyn Merakerli på 12. Frøken Merakerli er debutant på scenen. Det samme er også Hedda Blæstervold Mjelstad og Jan Roger Eriksen.

Fem forestillinger

Premiere er førstkommende fredag. 144 plasser skal selges, og alle billetter skal fortrinnsvis selges på forhånd fra Meråker bibliotek.

– Deretter følger vi opp med forestilling lørdag, onsdag, fredag og lørdag. Etter den siste forestillingen neste lørdag blir det også fest i samfunnshuset, sier teaterlagsjefen, som grugleder seg til den store premieren.

– Det er blir mye humor, mye alvor og litt småslåssing. Det ser egentlig veldig bra ut, sier Katrin Kristensen.