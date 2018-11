Håper på hvit juletretenning

Sist oppdatert 26/11/2018 kl 14:47

Det er lite som minner om jul ennå, men neste torsdag blir det iallfall lys i juletreet på Torget i Stjørdal sentrum.

– Da skal det bli skikkelig julestemning, lover Mette Hermstad, som har ansvar for arrangementet på Torget neste torsdag kveld.

Det blir masse tradisjoner, sånn som det skal være i forbindelse med jula, og det er etter hvert også en tradisjon at juletreet tennes på en torsdag kveld.

– Tidligere var dette på første søndag i advent, men mange har så mange andre aktiviteter at vi har funnet ut at en torsdag ettermiddag passer best, sier Hermstad, som har programmet for tennekvelden klart.

Kor og korps synger og spiller

– Varaordfører Ole Hermod Sandvik kommer, Korintern kommer og synger, og det gjør også 5. klassekoret fra Fosslia skole. Så kommer Halsen skolekorps og spiller tradisjonell julemusikk og kapellan Linda Aurdal holder tale, sier Hermstad.

Hun håper at Torget fylles av forventningsfulle små og store som gleder seg veldig til jul.

Julemarked på Torget

– Nytt av året er at vi også har et julemarked på Torget under arrangementet. Det blir flere boder på Torget, sånn at det blir enda litt ekstra aktivitet den kvelden.

– Blir det hvit juletretenning?

– I fjor var det ikke snø, men da begynte det å småsnø akkurat da treet skulle tennes. Vi håper at vi får julestemning i år også, sier Mette Hermstad.