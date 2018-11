Håper på litt snø og mange besøkende

Sist oppdatert 30/11/2018 kl 18:38

De skaper en trivelig start på advent. Søndag 2. desember gjøres Romma bygdegård i Elvran om til markedsplass med julegate.

Stort triveligere ramme rundt en julegate er det vanskelig å oppdrive. I Elvran ligger Romma bygdegård. Her skapes det en julegate med presentasjon av salgsvarer til advent denne søndagen. Sanger fremføres av Queens of 705 og det blir en gudstjeneste på tunet. Odd Skei og Erling Arnfinn Kvål fra komiteen håper på litt hvit snø og mange besøkende.

Julesanger og rømmegrøt

– Romma gård synes vi er et flott sted å arrangere denne julegata på. Det åpne tunet gir en fin ramme rundt arrangementet. Julegrana ved gården tennes i regi av Elvran ungdomslag. Det blir julesanger og stemning, sier de to. En time etter åpning klokken 12.00 blir det julegudstjeneste ved prest Kristine Sætran. Etterpå selges det rømmegrøt og spekemat i låna på gården. Ute skal hestene kjøre med slede. Blir det behov for en kaffekopp med kake, så har arrangørene også dette.

– Blir det noe å oppleve for både ung og voksen i julegata?

– Julegata har noe å tilby for folk i alle aldere. Hesteskyss vil flere være med på. Tradisjonell gang rundt juletreet vil nok flere generasjoner delta på. Produktene for salg i julegata er godt egnet for både ung og voksen, ja, det er helt klart at dette blir en søndag for hele familien også med en tidlig stemning av jul, sier Kvål og Skei fra arrangørene.

Gammel boplass overtatt av Forsvaret

Historien sier at gården Romma for mange år siden ble overtatt av Forsvaret fra privat drift på grunn av skytefeltet Sigertmoen. Bosetting hadde gården lenge og husdyra sto i fjøset gjennom mange år. Rommaelva renner forbi, og en mølle til maling av korn sto oppført tømret på gården.

– Nå benyttes bygdegården gjerne til arrangement, og Romma Soinnhuslag har sine treff her oppe 3. juledag hvert år med maltølsmaking. Når julegata opprettes, setter vi opp to telt på henholdsvis seks og ni meter, sier Odd Skei og Erling Arnfinn Kvål.

Klokken 15.30 denne søndagen er det klart for en auksjon med premier gitt av utstillere ledet av Anne Margrete Bang-Larsen. Barnefamilier oppfordres til å ta turen til Romma denne søndagen i desember. Gården ligger lokalisert på motsatt side av Fv 705 ved Elvatun, og stedet blir skiltet ved veien denne 2. desember i Elvran.