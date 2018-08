Har blåst liv i gammelt grunneierlag

Sist oppdatert 26/08/2018 kl 18:12

Forradal Grunneierlag har ligget litt brakk i noen år. Nå er det blåst liv i laget som tilbyr jakt på både innlandsfiske, småvilt og rådyr.

Forradal Grunneierlag er stiftet i 1962, men de siste årene har aktiviteten vært litt begrenset. Nå er det blåst liv i grunneierlaget og leder Jakob Haugen lover større aktivitet.

– Nå satser vi på å gjøre tilbudene mer kjent og mer tilgjengelig for flere jegere enn tilfellet har vært, sier Haugen.

Området som Forradal Grunneierlag rår over utgjør et areal på cirka 40.000 dekar. AS Meraker Brug er største grunneier i området der stedsnavn som Flåtjønna, Tylda, Hevla, Vigdenes, Høgåsen, Almlivola, Skolmlimyra og Åstjønna er kjente navn for turfolk i området.

– Det er et variert skogsterreng med skog i alle aldre ispedd kulturmark og dyrkajord. Her finnes både åpne og glisne områder og områder med tett vegetasjon, sier Jakob Haugen som omtaler arealene som gode områder for skogsfugljakt både med og uten hund og som glimrende områder for harejakt.

– I år ser det lovende ut for en god skogsfuglhøst, og det er også mye rådyr i terrenget. I grunneierlagsområdet er det gode forhold for rådyrjakt, med gode biotoper og mye ispedd dyrkamark. Her er det store områder som egner seg godt for bruk av hund, sier Jakob Haugen.

Grunneierlaget har nå lagt til rette for muligheter til kjøp av både dagskort, todagerskort og sesongkort.

– Alt kortsalg, både rådyr og småvilt, foregår på nettet gjennom siden Inatur.no. Det gjør det enkelt for jegere å få tak i jaktkort. Jaktkortene for kommende sesong er lagt ut for salg, sier Jakob Haugen.

Han anbefaler også vassdragene i grunneierlagets område.

– Det er veldig fine og spennende fiskeområder i nærområdet, med både mye småfisk for familier med unger, men også spennende muligheter for fiske etter større ørreter både i elver og vann, sier Jakob Haugen.