Har byttet over 10.000 strømmålere

10.200 strømmålere er byttet til nå i Stjørdals-området, bare 1.500 gjenstår.

Det opplyser Smartservice Norge som har oppdraget med å få skiftet strømmålerne i Stjørdals-regionen.

Samtlige strømkunder i Norge må bytte til nye målere innen 2019. Innføringen av automatiske strømmålere er landsomfattende og bestemt av myndighetene ved olje- og energidepartementet og NVE. De nye målerne inngår i ”Avanserte Måle- og Styringssystemer” (AMS), og innebærer at brukerne får bedre informasjon om strømforbruket sitt. Som forbruker slipper du nå for eksempel å sende inn måleravlesninger.

Det er i alt 11.714 målere som skal skiftes i Stjørdals-området og det betyr at det er omtrent 1.500 igjen. Smartservice Norge har åtte montører i dette distriktet som er leid inn fra Bravida, GK Elektro , Vintervoll og CNP.

– Før et målerbytte kontakter Smartservice alle kunder for å gjøre en avtale. Det er viktig at kunden svarer på tekstmelding for å bekrefte avtalen. En bekreftet avtale gir forutsigbarhet for kunden og for våre montører, og sørger for at vi bytter målere effektivt og til rett tid, forteller Jan Ove Sørbakk som er baseleder for Smartservice Norge på Steinkjer.