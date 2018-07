Full kontroll i 25 kamper

Sist oppdatert 06/07/2018 kl 08:54

Uten dommere, ingen fotballkamper. Tangmoen-jentene Julie Størseth og Fanny Sederholm Hoff dømmer hele 25 kamper under ukas Storsjöcup i fotball.

Mange hundre fotballkamper gjennomføres i Östersund under gedigne Storsjöcupen, og da må det også mange dommere til. De lovende Tangmoen-jentene Julie Størseth og Fanny Sederholm Hoff har omtrent løpt fra bane til bane for å sørge for at kampene avvikles smertefritt.

– Vi ønsket å være med fordi det er kjempeartig å dømme, sier Størseth og Sederholm Hoff, som begge har gjort en solid figur under sine 25 kamper.

– Denne cupen har også vært artig, men det har også vært litt slitsomt. Spesielt de dagene vi har hatt fem kamper har vi blitt slitne, sier Sederholm Hoff og Størseth.

De to unge dommerne avslutter cupen med å dømme tre kamper i sluttspillet fredag.

