Har knepet små barn for butikktyveri

Desember er den store handlemåneden, men butikkene i Stjørdal regner også med besøk fra uærlige gjester. På Sport1 i Stjørdal regner de med tyverier for titusenvis av kroner i løpet av julemåneden, mens hos Ringo har de tatt tyver i svært ung alder.

– Desember er ikke verre enn andre måneder, men vi regner med at det kan forsvinne varer for noen titusener de neste ukene. Hadde vi ikke vært så årvåkne, kunne det blitt stjålet mye mer, sier Eirik Paulsen, en av driverne hos Sport1 i Kjøpmannsgata.

Svinn fra butikker er et stort problem i Norge, og årlig stikker tyver av med varer for milliarder av kroner. Paulsen mener stjørdalingene generelt er et ærlig folkeferd.

– Stjørdalingene er ikke noe problem. Skoleungdommer for eksempel legger fra seg sekkene utenfor og er høflige og greie. Vi har størst problemer med tilreisende og folk på gjennomreise, sier Paulsen.

Unge tyver

På Ringo i Torgkvartalet regner de heller ikke med at desember er verre enn andre måneder.

– Vi har hatt størst utfordringer med temmelig unge barn helt fra sjuårsalderen, sier Inger Lise Solheim, butikksjef ved lekebutikken Ringo.

– Har de gjort det med hensikt og ikke bare glemt å betale?

– Det er bevisste handlinger. De går i puljer, og rotter seg sammen hvor én står foran mens de andre putter varer i lommene, sier hun.

Bestemor stjeler også

De fire ansatte holder et våkent øye med det som skjer i butikken, men tyvene forsøker å være smarte.

– Ofte prøver de seg når jeg ikke er på jobb og vi har skoleungdommer som passer butikken. Våre ansatte er imidlertid flinke, og har tatt noen for butikktyveri, sier Solheim.

Solheim mener det generelt er lite svinn, men å unngå at det stjeles er vanskelig.

– Problemet er når butikken er full, da er det verre å følge med, sier hun.

Det er ikke bare barn og unge som er ute med uærlige hensikter. Flere ganger har besteforeldre blitt stoppet med varer innenfor kåpe og frakk.

– Hos oss har det ikke skjedd, men andre steder har det hendt at godt voksne personer har vært klåfingret, sier Solheim.

Utnytter bytteretten

Svindlere klekker stadig ut nye måter for å påføre butikkene svinn. En metode er folk som handler seg fine klær for eksempel til julebordet. Mandagen etter kommer de tilbake og ber om å få byttet varene. Stjørdals-Nytt var i kontakt med flere butikker hvor dette har skjedd, men hvor de ikke ønsker å fortelle om det offentlig.

Hos Sport1 har det skjedd at de har nektet å godta bytteretten.

– Vi bytter varer med kvittering og lappen hengende på plagget. Noen ganger har vi sett synlige skader og det har luktet av plaggene. De har til og med vært gjennomrøkt, og da har vi nektet å bytte. På andre butikker som selger finklær er nok dette problemet større, sier Paulsen.

Han tror ikke svinn fra tyverier utgjør en stor del av omsetningen hos Sport1.

– Jeg vil anslå at det dreier seg om rundt en halv prosent av omsetningen. Samtidig er det slik at hver vare som stjeles er tapte penger for oss, sier han.