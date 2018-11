Har «reparert» kunder i 20 år

Sist oppdatert 04/11/2018 kl 15:19

I snart 20 år har Rune Kvarme-Joakimsen og Hans Olav Staven «reparert» kunder ved Sentrum Fysikalske i Apotekgården i Stjørdal. Nå jubilerer de med å ha rekord i fysioterapi uten driftstilskudd, flirer de to driverne.

De har ikke vært veldig brautende av seg, men i snart 20 år har pasienter fylt opp dagene ved klinikken Sentrum Fysikalske. De to malvikingene Rune Kvarme-Joakimsen og Hans Olav Staven har hatt tilhold i i Apotekgården midt i Stjørdal sentrum nesten helt fra starten.

– Vi er den eldste helprivate klinikken i byen, og klarer fortsatt å være den rimeligste helprivate klinikken på våre behandlinger, sier Rune Kvarme-Joakimsen.

De er 46 og 45 år, har vokst opp sammen, og har stort sett vært kompiser siden de var smågutter i Malvik. Den gang de etablerte seg i Stjørdal i 1998 kom Kvarme-Joakimsen fra jobb i Trondheim, mens Staven kom halvåret etter fra Støren.

– Han har bestandig vært litt etter, sier Kvarme-Joakimsen og fleiper med kollegaen og kompisen.

«Gammeldagse»

Stemningen er god mellom de to som driver Sentrum Fysikalske helt alene. Her er det de to herrene som råder grunnen.

– Det er nok også noe av årsaken til at vi klarer å holde prisene nede, sier Staven og Kvarme-Joakimsen.

De innrømmer glatt at de er litt gammeldagse, for her er behandlingsmetodene muskeldrevne og manuelle. Samtidig er de opptatt av at de har en helhetlig tankegang for behandlingen de utfører.

– Vi tilhører den sjeldne behandlergruppen som manuelt behandler våre pasienter bare med våre egne hender. Dessuten tilbringer vi hele behandlingstiden med kun en pasient i gangen, – vi går ikke fra behandlingsrom til behandlingsrom, sier Rune Kvarme-Joakimsen.

Eneste hjelpemiddel de benytter seg av er trykkbølgebehandling.

– Hvorfor er dere så konservative at dere kun benytter hendene i behandlingen?

– Rett og slett fordi vi mener effekten er bedre. Vi går på med fingrene og knar uten å varme opp kroppen rundt før behandlingen.

Andre utfordringer

Snart 20 år med behandlinger tåler de to herrene fint. Utfordringene har dog forandret seg litt de seneste årene, og enda flere enn tidligere sliter med nakke, skuldre, rygg og hodepine.

– Særlig er det mye nakkesmerter. Det er mye PC-jobb, stillesitting, masse stress og press. Mange plages på grunn av dette. Da behandler vi, men like viktig da er å gi gode råd og veilede, for dette handler mye om bevisstgjøring hos pasientene, sier Hans Olav Staven. Begge fysioterapeutene ved Sentrum Fysikalske har for øvrig videreutdanning innenfor cyriax-metoden, som er en klinisk-ortopedisk medisin. I kombinasjon med trykkbølgebehandling fungerer denne metoden stort sett veldig bra.

– Vi gjennomfører tester og undersøkelser og ser god effekt, særlig på ankler, hofteledd, fotsåler og musearm ved bruk av den metoden, sier Staven og Kvarme-Joakimsen, som også understreker at de har et veldig godt samarbeid med sine pasienters fastleger.

– Starter med handikap

De er nøysomme karer i tredjeetasjen i Apotekgården. For ikke bare er de den eldste helprivate klinikken i Stjørdal, – de er også den klinikken som har drevet lengst uten driftstilskudd.

– I og med at vi ikke får driftstilskudd stiller vi i praksis med et lite handikap, så vi skulle gjerne hatt driftstilskudd som mange av de andre klinikkene i kommunen. Men vi skal fortsette å jobbe på samme måte som tidligere. Vårt mål er selvsagt å behandle pasienten på den aller beste måten hver eneste gang.

– 20 år til?

– Jaja, det er bare peanøtter. Vi stortrives i Stjørdal. Nå kan vi også alle dialektene fra bygdene rundt, så dette er helt topp, sier Hans Olav Staven og Rune Kvarme-Joakimsen.