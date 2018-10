Har satt store avtrykk

Sist oppdatert 27/10/2018 kl 20:40

– Stjørdal er en kommune som kan konkurrere med hvem som helst nå i forhold til kulturtilbud. Det er avskjedshilsenen fra Mari Moe Krysinska.

Hun startet med å få liv i Lokstallen. Etter sju og et halvt år på jobb for kulturen i Stjørdal kommune, sier Mari Moe Krysinska nå takk for seg. Fra å være kommunalt kulturansatt skal hun nå jobbe frilans.

Åpne dører

Mari Moe Krysinska er opprinnelig fra Ogndal i Steinkjer, men før hun «landet» i Stjørdal var hun både innom Inderøy, London og Helgeland. Til Stjørdal kom hun med nye tanker og ideer for hva som kunne bli til kultur.

– Jeg har opplevd Stjørdal som en veldig kreativ og åpen kommune som har lagt til rette for mange morsomme prosjekter som har gjort det til en spennende arbeidsplass. De første årene var jeg midlertidig ansatt som leder for Lokstallen i en halvstilling. Etterhvert gikk jeg over til å bli rådgiver for scenekunst i kommunen, sier Moe Krysinska.

Annerledeskommune

39-åringen har bakgrunn som skuespiller, dramaturg og det meste som hører med en teaterforestilling. Med et brennende hjerte for scenekunst, og kanskje aller helst utenfor de etablerte scenene, har hun fått utrettet mye.

– Jeg ser på Stjørdal som en annerledeskommune. Ikke nødvendigvis fordi vi har diverse gratis parkeringsalternativer, men fordi Stjørdal er en kommune der man i kulturlivet tenker nytt og kreativt. Hele veien, sier Mari Moe Krysinska.

Inkluderende kulturliv

Hun peker på fyrtårnene Opera Trøndelag og Bluesfestivalen som er unike og store i en temmelig liten norsk by.

– Og hvor ellers hadde et enstemmig kommunestyre støttet opp om et prosjekt som «Hvor har jeg vert i hele mitt liv»? Stjørdal er en kommune som kan konkurrere med hvem som helst nå i forhold til kulturtilbud. Vår jobb har vært å jobbe for et inkluderende kulturliv, med barn, unge og voksne, uansett hvor man har sitt opphav, eller hvor mye penger man har i banken. Denne jobben er ikke ferdig, og vil antageligvis aldri bli det. Men nå er det tid for nye koster, og nye tanker. Så det føles greit å bevege seg videre og se på hvordan jeg kan bruke det jeg har lært her videre, sier Mari Moe Krysinska.