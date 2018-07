Har sendt brannmannskap til Sverige

Skogbranner herjer i Jämtland og Härjedalen og Stjørdal brann- og redningstjeneste har sendt mannskap over grensen for å bidra i slukkingsarbeidet.

– Vi sendte fire personer og litt utstyr innover mandag ettermiddag, forteller Per Kristian Laugtug, som er fungerende brannsjef.

Ved midnatt var det tolv skogbranner i Jämtland, i følge op.se. Det fortelles om et enormt stort trykk på redningsmannskapene og ulendt terreng gjør rednings- og slukkearbeidet ekstra vanskelig. De verste brannene herjer i Pågård i Ragunda og Näsen i Lien, men det har også vært skogbranner nærmere norskegrensen. Det har blant annet vært en større brann ved Mörsil som ligger i Åre kommune. Ved midnatt ble denne vurdert slik at brannmannskapene hadde kontroll, men det var fortsatt 22 brannmannskap på plass for å holde kontroll på området.

Per Kristian Laugtug ved Stjørdal brann- og redningstjeneste forteller at de fire brannmennene som er på oppdrag i Sverige allerede har vært i aksjon med slukkearbeid. Han presiserer at denne innsatsen ikke går utover beredskapen hjemme.

– Vi opprettholder selvfølgelig full beredskap i Stjørdal. Foreløpig har vi laget en plan for å bistå den svenske redningstjenesten i en uke framover hvis behovet er der, og vi ikke får større hendelser her hjemme, sier Laugtug.