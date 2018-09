Nå skal det terpes på forsvaret

Sist oppdatert 27/09/2018 kl 10:47

Stjørdals-Blinks håndballherrer tapte 31-25 mot Charlottenlund 2 onsdag kveld. Nå skal det terpes på forsvarsspill.

– Nå blir det et langt opphold og veldig mye fokus på forsvarsarbeid på trening. Jeg og resten av trenerne skal sammen med spillerne jobbe for at vi ikke kommer opp på et 30-talls innslupne mål en eneste gang til denne sesongen, sier trener Björn Blomquist.

Blink havnet på etterskudd fra start, men jobbet seg sakte og sikkert inn i kampen igjen. Ved pause ledet det unge Charlottenlund-laget 15-12, men en heftig start på andreomgangen gjør at det er Blink som på et tidspunkt leder 22-21.

Men derifra og ut ble det stopp.

– Vi orker ikke stå imot fra 23-25, så Charlottenlund drar i fra og vinner 31-25. Det defensive arbeidet blir lidende og for andre gang denne sesongen er vi på over 30 baklengsmål. Det individuelle forsvarsspillet koster oss cirka ti baklengsmål. Det er ingen kritikk, bare fakta. Derfor skal vi nå jobbe masse med det som er den enkle løsningen for å vinne kamper i håndball, vinne duellene mann mot mann, sier «Blomman» Blomquist.

Blinks lag: Terje Lerstadgrind, Hallvard Brekken, Marius Paasche, Kjell Martin Lidal Johansen (3), Alexander Gylland (10), John Karlo Tronstad (4), Mats Hilanmo (1), Martin Augdal, Magne Frengen, Armin Spago, Karl Morten Følstad (2), Harald Husby Tømmerdal (5).