Lå under til pause, vant 5-1

Sist oppdatert 26/08/2018 kl 20:09

Lånke var dårlige i førsteomgangen mot Hommelvik i dag, men snudde kampen med fem scoringer i andreomgangen.

Hommelvik tok ledelsen etter cirka ti minutters spill med et langskudd fra 35 meter.

– Dårlig førsteomgang for vår del. Vi har mye ball og skaper noen farligheter, men mangler det siste trykket, forteller Anders Dybvad.

Men noen grep i pausen gjorde at det var et forvandlet Lånke som tar kommandoen direkte i andreomgangen og i løpet av omgangens seks første minutter var 0-1 snudd til 2-1. Fredrik Sjøvold og Edvard Salberg gjorde de to målene. Runar Sørli laget så 3-1 og 4-1 før Ørjan Lier satte inn det femte og siste like før slutt.

– En dårlig og en bra omgang fra oss. De siste 25 minuttene spilte vi også 11 mot 10 da Hommelvik fikk en spiller utvist, sier Dybvad, som dermed kan bokføre høstsesongens tredje strake. Først 2-0 over Vinne, 7-1 over Innherred og nå altså 5-1 over Hommelvik.