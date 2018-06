Havre-stuntet falt ikke i god jord

Ledelsen i Stjørdal Kulturutvikling var ikke spesielt begeistret for stuntet til John Reidar Halle om å så havre på grøntområdet nord for Kimen.

– Jeg så ikke på det som et stunt, – jeg så på det som en aprilspøk, selv om det var juni. Det sier daglig leder i Stjørdal Kulturutvikling AS, Arne Fridthjof Venæs.

Dermed er det ingen bønn, havren skal bort og gresset opp og fram.

– Vi har hatt en avklaring på dette, så nå blir det gress, slår Venæs fast.

Mange tomler opp

«Såmannen» John Reidar Halle har ikke noe problem med å gjøre om på det, selv om han gjerne skulle sett havren vokse opp ved Kimen.

– Dessverre blir det sånn, men samtidig har jeg hele tiden sagt at hvis de ville ha det endret så er det selvsagt ikke noe problem, sier Halle.

Mandag var John Reidar Halle på befaring med Venæs og to representanter fra entreprenørfirmaet Skanska. Da kom det tydelig fram at det ikke blir havreåker ved Kimen. Halle tar det ikke veldig tungt, selv om han har fått massiv støtte og mye skryt for initiativet.

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger og de har utelukkende vært positive, sier Halle.

Ordfører-skryt

En av de som ga en tommel opp for Halle-initiativet var ordfører Ivar Vigdenes.

– Ved første øyekast framsto dette for meg som et humoristisk stunt, og som jeg umiddelbart satte pris på av den grunn. Det er bra om vi i 2018 fortsatt har rom for slikt, uttalte ordfører Ivar Vigdenes dagen etter at havresåingen ble kjent.

Etterhvert tenkte han litt grundigere gjennom saken og innrømmer at han bare fikk mer og mer sans for stuntet.

– Koblingen mot Kimen, såmannen Ole Vig, landbrukskommunen Stjørdal, og ikke minst annerledes-kommunen Stjørdal er jo så absolutt til stede når man får tenkt seg om. Jeg er sikker på at mange barn og familier vil kunne ha glede av å følge kornåkeren framover, sier Ivar Vigdenes, som imidlertid uttrykte usikkerhet om dette skulle bli en varig løsning.

– Dermed ikke sagt at det kanskje bør være slik i mange år, men la oss nå glede oss over spontaniteten og det som er litt annerledes. Tommel opp fra meg, slo en blidspent ordfører Ivar Vigdenes fast.

Forutseende bonde

Nå blir det grønt gress, og takket være en framsynt By Gård-bonde er alt klappet og klart til det.

– Faren til min «havreekspert» Ove Rune Rolfseng, Jorulf Rolfseng, har allerede vært på området og sådd gress. Det er også gjødslet, så det blir et veldig fint område ettersom havren er med og forsterker gresset. Jeg må sende en stor takk til Jorulf, ettersom han nå sparer meg for en del prakk, sier Halle.

Det spirer på området nord for Kimen, men det kommer aldri til å bli noen kornavling å beskue.

– Området blir slått så fort det blir høyt nok til det, sier Venæs.

I tillegg til grøntområdet skal Halle også sette i stand noen resterende småting på uteområdene ved Kimen.

– Det er en vanntilkobling som skal tas bort, noen løse kabler skal fjernes, og fortau og fotgjengerfelt skal settes i stand, sier Venæs.

– Når skal dette være på plass?

– Vi regner med at det meste er klart i løpet av et par uker, sier Arne Fridthjof Venæs i Stjørdal Kulturutvikling.