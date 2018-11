Hedda segnet om – nå får hun spesialtrening

Sist oppdatert 04/11/2018 kl 09:00

– Man gjør jo det man kan for at dyret skal bli frisk igjen, sier Karin og Reidar Berg om boxerhunden Hedda (8) som får fysikalsk behandling på Sveberg Dyrehospital.

Fredag for to uker siden segnet Hedda om på plenen hos ekteparet Berg, tilsynelatende lam i begge bakbeina og med stivt utstrakte forbein, da en annen hund med eier passerte.

– Hun lekte seg med en ball innenfor gjerdet rundt huset vårt og hun hadde fått tur og alt fungerte helt normalt, sier Karin og Reidar Berg som var innendørs da de plutselig hørte et hyl.

– Vi trodde hun hadde vært borti gjerdet og fått revet av ei klo eller noe sånt.

Reidar løp ut og forhørte seg med den andre hundeeieren som gikk forbi.

– Hedda reagerte nok da hun så den andre hunden og gjorde kanskje en brå vridning. Jeg var sikker på at hun hadde blitt helt lam fra bakenden og ned, sier matfar Reidar Berg.

Fysikalsk behandling

Reidar og Karin Berg hadde hørt mye lovende om Sveberg Dyrehospital. Dessuten hadde Hedda besøkt klinikken tidligere.

– Vi var her første gang da hun fikk operert et korsbånd i kneet, sier Reidar Berg som har mye glede av hunden. – Hun har trukket meg mye på ski.

For bare to uker siden kunne ikke Hedda røre seg. Røntgenbildene viste at det ikke var brudd, men mest sannsynlig en prolaps. Siden den gang har Hedda fått fysikalsk behandling av autorisert dyrepleier og rehabiliteringsterapeut, Sunniva Morgan.

– Hunder som gjennomgår skader og operasjoner kan, akkurat som mennesker, få god hjelp via fysikalsk behandling, sier Sunniva Morgan.

Hedda går rolig på en vanntredemølle mens Morgan hjelper hunden med å bevege bakbeina korrekt. Vannet gir Hedda oppdrift og støtte slik at det blir lettere for henne å bevege seg. Matmor og matfar ser tydelig progresjon fra gang til gang.

– Hedda er så flink at det varmer i sjela, sier Reidar Berg.

Ekstremt god progresjon

– Ved nevrologiske skader er noe av det som er utfordrende at vi hovedsakelig får vurdert prognoser ut ifra de symptomene vi ser og gjennom å teste hvordan nervesystemet fungerer, sier Sunniva Morgan.

Man vet aldri sikkert om skader på nervesystemet er permanente eller midlertidige.

– Hedda har mest sannsynlig hatt en prolaps som ikke gir kompresjon av ryggmargen, men som har gitt et slags blåmerke i ryggmargen. Vi må ta tiden til hjelp og se hvordan progresjonen er, sier Sunniva Morgan som beregner etter tidsgrenser for sannsynlighet.

Hedda har hatt ekstremt god progresjon.

– Det er veldig sjelden å se at det går så fort framover, sier Sunniva Morgan som har god magefølelse. – Klart det kan stoppe opp også, men jeg tror at Hedda kommer til å kunne gå igjen.

Viktig med forsikring

Noen ganger forekommer bevegelsesavvik hvor man kan se at dyret ikke er blitt helt koordinert i bakparten igjen.

– Men når man har kommet så langt som Hedda, kommer hun nok til å kunne gå turer igjen, sier Sunniva Morgan.

Mange små økter hver dag hjemme med trening er det som skal til.

– Det kan nok virke litt tidkrevende, men det er absolutt verdt det. Dyrene blir jo som familiemedlemmer, sier Karin Berg som presiserer hvor viktig det er å ha forsikring på dyrene sine.

– Man vet jo aldri når slikt kan skje, sier Karin Berg.

Ekteparet Berg må passe på at Hedda står og går med korrekte bevegelser.

– Behandling koster selvsagt en del, men det er jo dyrt å ha hund på alle mulige måter, sier Reidar Berg som vokste opp på gård.

– Når man først har skaffet seg dyr, må man vite hva man går til og virkelig ta vare på dem. For man får mye glede av dyr og det er klart at det skal være gjensidig.