Hedret for NM-gull

Varaordfører Ole Hermod Sandvik troppet i dag opp på en lærlingsamling for å hedre Lasse Juliussen og Emma Sofie Vik for deres gullmedaljer som barne- og ungdomsarbeidere under årets Yrkes-NM for lærlinger.

Emma Sofie Vik arbeider i dag ved Fosslia skole, mens Lasse Juliussen er ansatt ved Kvislabakken skole.

– Vi fikk et tips om konkurransen og meldte oss på som barne- og ungdomsarbeiderlag fra Stjørdal kommune. Det gikk veldig bra i den fylkesvise konkurransen og vi deltok i NM som samlet 300 deltakere fordelt på 32 dag. Her var det store krav, men vi hadde forberedt oss godt. Vi måtte vise våre evner til å jobbe med forskjellige aldersgrupper som 17-åringer og 9- og 10- åringer. Til slutt fikk vi møte 4-åringer, forteller Emma Sofie Vik.

De to forteller om en krevende NM-konkurranse.

– Vi ble fotfulgt av mikrofoner både under kvarteret med forberedelser, de 20 minuttene under selve konkurransen og i evalueringen etterpå, men vi lot oss ikke stresse. Vi var trygge på våre oppgaver, sier Lasse Juliussen.

De to NM-vinnerne satte stor pris på utmerkelsen fra varaordfører Ole Hermod Sandvik som understreket lærlingenes helt sentrale rolle for å forme morgendagens yrkesutøvere. Det er Torunn Dalsplass og Turid Aas som har ansvaret for et 50-talls lærlinger som utøver sitt virke i Stjørdal kommune fordelt på mange fag.