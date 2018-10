Hedret for sin langrennsinnsats

Hommelvik IL har 171 aktive medlemmer i langrennsgruppa. Det er en av mange veldig gode grunner til at Hommelvik i helgen ble tildelt hederen årets langrennsklubb.

Det var en stolt leder Gunnar Smiseth som fikk overrakt prisen under høstmøtet til Norges Skiforbund i helga. Sammen med Valldal IL og Rindal IL fikk Hommelvik den høythengende prisen.

Begrunnelsen for at Hommelvik ble hederen til del er lang og innholdsrik. I tillegg til så mange som 171 aktive medlemmer, arrangerer de skiskole med 70 deltakere og Barnas Skidag med 250 deltakere. Alle trenerne er engasjerte fra egen klubb og ikke minst har de bygd opp Jervskogen skisenter med FIS-godkjente løyper. Eget snøproduksjonsanlegg, målbevisst satsing på rekruttering, Norgescup-arrangør og i sum en meget erfaren og dyktig arrangør på alle typer renn fra klubbrenn til NM.

I tillegg til at Hommelvik fikk prisen årets langrennsklubb ble selbyggen Bjørn Jarle Hofsmo, som en av fire, tildelt utmerkelsen årets ildsjel.

Hofsmo har skiidretten som sin store lidenskap og har stått på utrettelig i over 35 år for Selbu IL. Han er dugnadsgeneral, løypekjører, trener og sportslig leder. Hofsmo har også i mange år vært leder for Selbuløpet, vært mangeårig medlem i langrennskomiteen i Sør-Trøndelag og har topptrenerutdannelse som han blant annet har beyttet seg av som kretslagstrener.