Hedret med gullmerke

Arne Jørstad var en av tre som i helgen ble tildelt det høythengende gullmerket til Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Under Norges Jeger- og Fiskerforbunds landsmøte på Gardermoen helgen 16.-18. august ble NJFFs gullmerke delt ut til tre tillitsvalgte for lang og stor tjeneste. Disse tre var Arne Jørstad fra Frosta, Lise Dalen fra Stavanger og Terje Aslaksen fra Kirkenes.

NJFFs gullmerke henger høyt. Det er kun et fåtall ledende tillitsvalgte som har utmerket seg med en innsats på både lokalt og nasjonalt nivå, som kan bli tildelt gullmerket. Merket deles ut en gang per 3. år på NJFFs landsmøte.

Arne Jørstad fra Frosta har i flere tiår vært sentral i jeger- og fiskerforbundet, både lokalt og sentralt.

Jørstad var initiativtaker til oppstarten av og leder av Frosta JFF fra 1987 – 1991. Her er han også æresmedlem. Han har vært leder i NJFF Nord-Trøndelag fra 2002 – 2010, og 2. nestleder i NJFF i perioden 2009 – 2015. I tillegg har han vært styremedlem i Jakt – og Fiskesenteret, vært styremedlem i FRIFO 2010 – 2015, for å nevne noen av de sentrale tillitsvervene. I tillegg er han fortsatt jegerprøveinstruktør, instruktør for ettersøkshund og dommer for ettersøksprøver.

Jørstad var også leder av valgkomiteen foran årets landsmøte i NJFF.