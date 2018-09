Hell før og nå

Se hvordan det har forandret seg i dette området på Hell i løpet av 112 år. Dra i markøren du finner midt på bildet for å se før- og nå-bildet!

Det svart-hvite bildet her er trolig tatt omkring 1906 av fotograf Anders Beer Wilse.

Har du et gammelt bilde fra et område i Værnesregionen, som har forandret seg betydelig siden bildet ble tatt, er vi interessert i å høre fra deg. Ta kontakt på e-post: knut@s-n.no eller på telefon 957 33 007.

På begge bildene ser vi faktisk «Fergemansstua» helt foran på bildet. På bildet tatt i 2018 ser vi så vidt taket og pipa.

Litt til venstre i bildet fra 1906 ser vi et lite hus som senere skulle bygges på for å bli butikken til Håkon Olsen. På bildet fra 2018 ser vi at det lille huset fortsatt står, og at tilbygget som en gang var butikken til Håkon Olsen er bygget sammen med det lille huset.

Brufundamentene fra bruapå det gamle bildet er fortsatt synlig.

Både jernbanelinjen og Selbuveien følger samme trasé i 2018 som i 1906.

Vi ser også at den gamle jernbanebrua som sto ferdig i 1902 nesten følger samme trasé som den nye jernbanebrua som ble tatt i bruk i 2016.