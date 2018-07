Hell-frokost til superfinale

Frokosten ved Scandic Hell er blant landets sju beste. Etter å ha vunnet frokostkonkurransen i Nord-Trøndelag er de nå klare for superfinalen.

– Vinneren blir kåret i løpet av oktober. Tidligere har vi en fjerde plass som best, og har vært blant de seks-sju beste i alle de seneste årene, sier hotelldirektør Arild Vollan ved Scandic Hell.

Nå er de igjen blant de sju superfinalistene, blant annet sammen med frokostkongene ved Scandic Nidelven i Trondheim. Det hotellet er ikke bare regjerende norgesmester i hotellfrokost, de har vunnet kåringen hele elleve av de tolv foregående årene. De øvrige finalistene er Scandic Byparken i Bergen, Scandic Maritim i Haugesund, Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen, Thon Hotel Lofoten og Thon Hotel Stavanger.

Over 400 hotellfrokoster i hele landet for å komme fram til de sju finalistene, og det er Haugen-Gruppen som står bak kåringen Twinings Best Freakfast.

– Hotellgjester elsker å starte dagen med en energirik og variert frokost. Derfor spiser hele 95 prosent av våre gjester frokost på hotellet når de overnatter, sier Morten Malting, direktør for mat og drikke i Scandic.