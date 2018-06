Hell-Industrien åpner lørdag

Sist oppdatert 14/06/2018 kl 11:23

Hellsenteret har storstilt tre-dagers åpningsfest torsdag, fredag og lørdag. Lørdag åpner også Industrien i splitter nye lokaler i Hellsenteret.

Kafeen, som har plass til cirka 70 personer inne er i ferd med å bli ferdigstilt. Håndverkere jobber tilnærmet dag og natt for å gjøre alt klappet og klart til lørdag klokka 11 da Hege Regine Lunnan og Asbjørn Sæther åpner Industrien nummer to.

De to har store ambisjoner for den nye virksomheten på Hell. Kaféen kommer til å ha inngang utenfra og ingen gjennomgang til kjøpesenteret. Sæther varsler også om at de ønsker å ha åpent utover kveldene.

– Det blir lengre åpningstid enn kjøpesenteret. Mandager til og med torsdager har vi åpent fra klokka 11 til 22, mens fredag og lørdag har vi åpent fra klokka 11 til midnatt, sier Asbjørn Sæther.

I tillegg til de om lag 70 plassene innendørs lages en uteservering i retning mot Scandic Hell Hotel.

Utvalget til Industrien vil være temmelig identisk det som er i kaféen på Sutterøy, men antakelig litt mer varmmat, ifølge Asbjørn Sæther.

– Responsen på det vi har gjort på Sutterøy har vært veldig bra. Vi merker en jevn stigning hele tiden og tilbakemeldingene er gode.

– Hva har slått an?

– Det er nok en kombinasjon av flere ting. Gode råvarer, god smak, varer som ser bra ut og ikke minst hyggelig betjening som setter kundene i fokus hele tiden, sier Asbjørn Sæther.