Hell slo an på Shell

Sist oppdatert 17/11/2018 kl 09:22

Shell har solgt 180 Hell-t-skjorter på under to uker. Ingen tvil om at Hell slo an blant de som var i Stjørdal på NATO-øvelse.

«Go to Hell» they said…so I did.

Teksten på t-skjortene falt tydeligvis i smak hos engelskspråklige soldater som var innom Stjørdal.

– På en dag solgte vi 40 t-skjorter, sier daglig leder Nina Korstad ved Shell i Stjørdal sentrum.

Hell og sjokolade

På en spesialtralle midt i inngangspartiet ligger t-skjortene framme, sammen med noen Hell-kopper og shotglass med Hell-trykk. Der ligger også Kvikk-Lunsj og Melkesjokolade.

– Det har virkelig slått an, ja, sier Korstad, som nå begynner å nærme seg bunnen av t-skjortebunken. Men frykt ikke, flere er bestilt.

– Vi har også solgt disse fra befalsmessa inne i Værnes Garnison, forteller Marita Westby som er sivilt ansatt i HV12. – Der har vi solgt cirka 250, men det er over en lengre periode, sier Westby, som kontaktet Halsen Reklame da hun fikk ideen om å lage en tøff suvenir som amerikanere og andre kunne ta med seg hjem fra Stjørdal.

– Idé, design og trykk, sier Thomas Dahl-Hanssen og peker henholdsvis på Westby, Liv Maiken Lindqvist og seg selv. – Vi gjør alt og tilpasser oss akkurat det som kundene ønsker, sier Dahl-Hanssen i Halsen Reklame.

Nå kommer gensere

Hell-t-skjortene er ikke bare populære hos soldatene, men også andre forbipasserende og ikke minst stjørdalinger liker produktet.

– Vi annonserte det som en perfekt farsdagsgave på vår Facebook-side, så det ble solgt et ti-talls nå på søndag også, sier Nina Korstad.

T-skjorte er kanskje bare starten på enda mer Hell-reklame. Først i produksjonskøen nå står en hettegenser.

– Hettegensere er populære blant soldatene så vi kommer til å produsere en del med samme trykk som på t-skjortene, sier Liv Maiken Lindqvist.