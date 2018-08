Hell stasjon kan bli forbikjørt

For at det skal kunne gå to tog i timen på Trønderbanen kan Hell stasjon bli vraket som stoppested.

Det er ikke bevilget midler til elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Jernbanedirektoratet anbefaler i sitt handlingsprogram for de kommende elleve årene å prioritere kapasitetstiltak og delvis elektrifisering på strekningen Trondheim – Stjørdal – Storlien for å raskest mulig kunne utvide togtilbudet på jernbanen fra en til to avganger i timen mellom Steinkjer og Melhus.

En av konsekvensene for å forbedre kapasiteten er å slutte å betjene fem-seks stasjoner på strekningen. En av stasjonene som lever farlig vil da være Hell stasjon. Øvrige stasjoner som antydes som mulig å droppe er Skansen, Ronglan, Rotvoll, Røstad og Sparbu.

Fylkesutvalget i Trøndelag vurderer saken om delvis utsatt elektrifisering i sitt møte onsdag. I sin innstilling skriver fylkesrådmann Odd Inge Mjøen at fylkesutvalget er innforstått med at enkelte stasjoner på strekningen må kuttes som en konsekvens av høyere frekvens, men oppfordrer Jernbanedirektoratet til å gjennomføre kuttene i nær dialog med fylkeskommunen og berørte kommuner.